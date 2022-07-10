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她開導航卻騎車逆向上台61線快車道 骨折送醫無大礙
34歲劉姓女子昨天晚上8點多騎車開導航要北上，卻誤入台61線後龍鎮赤土崎交流道，騎了約500公尺在南下內側快車道與小轎車擦撞，她人車倒地骨折，案由警方處理中。
苗栗縣警察局竹南分局昨天晚上8點時26分接獲報案，台61線西濱快速道路在108.5公里處，赤土崎交流道附近南下內側快車道發生機車、轎車對撞之交通事故，員警到場處理，發現機車騎士劉姓女子倒地，受傷骨折情事，受到驚嚇但意識清楚，緊急將傷者送醫，目前在院治療中。
警方在現場擺放交通錐等警戒措施，並協助疏導交通，以維護在場人員及用路人的安全，並聯繫拖吊車到場協處，事故於1小時內排除，順利恢復交通秩序。
警方初步調查，劉姓從後龍鎮著名景點好望角離開北返途中，因路況不熟，運用導航指示時，不慎騎錯路，逆向騎入西濱台61線南下快車道內車道，而林姓男子（29歲）開車往南行駛，劉女往右閃避，林男緊急煞車，2車仍發生擦撞，劉女連人帶車倒地受傷，2人均無酒後駕車情事，詳細肇事原因仍待釐清。
竹南分局提醒民眾，行駛不熟悉的道路，務必要提高警覺，確認路線後再行駛，而在運用導航的同時，仍要特別注意道路上的標誌、標線及號誌等相關指示，以避免事故發生。
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