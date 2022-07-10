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影／東北角南雅奇海域昨才傳潛水溺斃 今又有人嗆水

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市台2線82.5K南雅奇岩海域，昨天發生黃姓男子潛水溺水死亡案件，今天又傳出有男子潛水時嗆到，還好能及時自行上岸，消防人員送醫脫險。

38歲黃男昨天著完整潛水設備下水後溺水，陳姓潛水教練發現將他救上岸，施以心肺復甦術。救護人員到場後接手急救，並送瑞芳礦工醫院，醫師急救無效，宣告死亡。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午10點50分接獲報案，南雅奇岩有男子潛水時嗆到，自行上岸後意識清楚，但感覺有呼吸喘、身體無力等症狀請求救援。

消防局瑞芳中隊長陳瑞宏今天上午到東北角，與新北市救難協會鼻頭救生站人員，搭乘橡皮艇出海，向潛水客宣導不要離岸太遠，得知南雅海域有人溺水，一行人立即前往現場，抵達時溺水者已上岸。

消防救護人員到場後，將男子送往瑞芳礦工醫院急救。南雅海域接連兩天發生潛水客溺水意外，消防局呼籲民眾從事水上、水下活動，應注意身體狀況，如果狀況不佳，請勿下水，以免發生憾事。

新北市南雅奇岩海域今天有男子潛水時嗆水，所幸仍能自行上岸，由消防人員員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
新北市南雅奇岩海域今天有男子潛水時嗆水，所幸仍能自行上岸，由消防人員員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
新北市南雅奇岩海域今天有男子潛水時嗆水，所幸仍能自行上岸，由消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
新北市南雅奇岩海域今天有男子潛水時嗆水，所幸仍能自行上岸，由消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
新北市南雅奇岩海域今天有男子潛水時嗆水，所幸仍能自行上岸，由消防人員員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
新北市南雅奇岩海域今天有男子潛水時嗆水，所幸仍能自行上岸，由消防人員員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
新北市南雅奇岩海域今天有男子潛水時嗆水，所幸仍能自行上岸，由消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
新北市南雅奇岩海域今天有男子潛水時嗆水，所幸仍能自行上岸，由消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防人員今天在東北角海域，向潛水客宣導不要離岸太遠。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防人員今天在東北角海域，向潛水客宣導不要離岸太遠。記者邱瑞杰／翻攝

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