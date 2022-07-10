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紅牌重機男總統府前翹孤輪 被警方找到辯稱耍帥下場慘
25歲李姓男子在總統府前騎紅牌重機「翹孤輪」，事後照片被人上傳到臉書社團爆料公社。轄區警方中正一分局網路巡邏時主動發現，找來李男，他當下解釋是為了耍帥，警方也依李男危險駕駛行徑，依道路交通管理處罰條例開單告發。
警方表示，中正一分局介壽路派出所員警昨天在網路巡邏時主動發現，一名男子在總統府前騎重機大膽「翹孤輪」，當時還下著滂沱大雨，騎士囂張行徑讓一旁用路人都看得膽顫心驚。
介壽所員警依據影片上傳時間、背景天後判斷鎖定事發時間在7月4日下午3點多，再迅速調閱監視器，找來李男，李一到派出所才辯稱當下只是好玩、耍帥。
事後員警依照道路交通管理處罰條例第7條、第43條規定逕行舉發，讓李男面臨6000元到2萬4000元罰鍰。
中正一分局提醒，民眾危險駕車除會面臨高額罰鍰，也會嚴重影響公眾交通安全，請民眾切勿以身試法，本分局將加強取締，維護用路人安全。
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