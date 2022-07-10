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71歲男墜落大肚溪 彰化及台中消防人員搜尋中
台中市71歲許姓男子疑因想不開，昨天上午從彰化縣與台中市間的大度橋跳下大肚溪，彰化及台中市消防局均動用船艇搜救，到今天上午為止，均無所獲，仍在搜尋中。
經警方調閱監視器發現，許姓男子是在昨天上午7時隊即從大度橋跳落大肚溪，警方並了解，許男連日來即有輕生念頭，沒想到選擇跳落大肚溪。
彰化縣消防局是在昨天下午3時40分受理報案，指許姓男子在大度橋往彰化市方向墜落大肚溪，現場留有機車及拖鞋，並有飲酒情況，由於大肚水流湍急，消防人員加大搜尋範圍，並動用空拍機搜尋。
彰化縣及台中市消防局、海巡署均出動搜尋，直到昨晚天色昏暗暫停，今天上午持續搜尋，彰化縣消防局共動用5輛消防車、2艘船艇，下游部分派遣2個分隊以岸際搜尋，台中市消防局也動用5輛消防車及1艘船艇在台中市沿岸搜尋。
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