「八萬分之一的幸運」胎兒裹羊水出世 消防員驚喜接生

桃園市八德區一名產婦5月底出現陣痛，叫119送醫，途中在救護車上自然分娩，想不到胎兒竟罕見裹羊水出生，而母女經送醫後也都平安，今全家一同至茄苳消防分隊致謝，讓消防員留下驚喜而溫馨回憶。

消防局第一大隊茄苳分隊今年5月30日接獲救護派遣，八德區郭姓產婦即將生第二胎，預產期雖為4天後，但清晨5點開始有腹痛情形，立刻派救護人員陳耘廷及吳柏翰趕往現場。

救護人員到達現場後替孕婦檢查，並未發現羊水破裂產兆，且胎兒頭部尚未產出，便將她扶上救護車開往醫院，但途中郭女再次出現陣痛，隨後在車上自然分娩。

這時映入眼簾的胎兒仍完整包覆在羊膜內，經過十秒後，羊膜囊才慢慢開始破裂，隨之而來的是新生兒震耳哭聲。救護人員見狀，立即使用臍帶夾、口鼻抽吸等措施協助，並將新生兒以治療巾包覆好避免失溫，通知醫院準備接收患者，最後母女均安。

陳耘廷指出，一般來說，孕婦在生產時，會先經歷見紅、宮縮、破水等產兆，接著才分娩產下新生兒，雖然也有嬰兒是包覆在羊膜囊中出聲，但機率在醫學上僅有8萬分之一，實屬罕見且幸運。

吳柏翰則回憶，這是自己第一次遇到急產案件，親眼目睹罕見分娩，又驚又喜，剛好又是自己第一次抱新生兒，是很棒的經驗及回憶。