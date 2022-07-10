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高雄這條路網封「搶錢路」 他在66號電桿3天吞3張紅單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市警日前公布十大易肇事路口，其中排名第2的民族路，網路討論度長期居高不下，更被網友封為「搶錢路」。有網友指該路段讓她家老爺連接3張紅單，也有網友在民族路66號電線桿接連3天接3張紅單；警方指因該路段易肇事，為維護用路人交通安全，才規劃測速照相勤務。

高雄市交通大隊警方日前公布高雄市十大易肇事路口，橫跨三民、左營及楠梓的「民族路」，排名十大易肇事路口中的第2名。

民族路設立速限「40」標誌加上警方超會拍超速的狀況，讓不少騎士吃罰單，網友在網路社團討論度情緒高漲；有網友搬出高雄市長陳其邁執政口號狠酸：「2年拚4年2年罰4年，緊緊緊，罰死你，偉大的40牌，早晚40牌插滿整個高雄市」。

有網友直指「這路段真的是歸剛ㄟ」、「我已經那條路上吃了好多張了」、「最近剛交一張，真是搶錢路」、「老百姓一天的工錢就這樣沒了」。有網友則認為「40真的難，每月要留預算罰」、「現在市區大部份都機車限40，只要騎40終生不會被拍」。

一名男騎士今年2月24日至26日，連續在民族路1191巷66號電線桿超速，連3天收到3張罰單，因為剛好都在66號電線桿處，收到罰單後，還特別去找66號電線桿自嘲。

有網友批評「真的都不看路大小硬要設40？」、「民族路是市郊區重要道路，卻變成提款卡」、「為什麼有這麼多員警投入這個測速拍照的行列？」、「大官的思維就是騎越慢車禍越少 車禍下降等於政績」；也有網友質疑，罰單看起來是被「移動式鴿子」手持高清追焦相機處理的。

民族路所轄的三民二警分局則指，因該路段為易肇事路段，轄區近來，每日移動式照相約取締約締約100件左右；左營警分局則指，近3個月來，該路段計發生A2類交通事故22件，為加強速度管理，維護用路人交通安全，分局在該路段規劃測速照相勤務，每日平均取締約40件；警方呼籲用路人勿超速，小心行駛，以免荷包受損。

高雄市警日前公布十大易肇事路口，其中排名第2的民族路，網路討論度長期居高不下，更被網友封為「搶錢路」；圖為民族路上因有快慢分隔島，交通局設置的「速限40」告示牌。記者石秀華／攝影
高雄市警日前公布十大易肇事路口，其中排名第2的民族路，網路討論度長期居高不下，更被網友封為「搶錢路」；圖為民族路上因有快慢分隔島，交通局設置的「速限40」告示牌。記者石秀華／攝影
不少網友行經民族路，被警方移動式測速拍照開單。記者石秀華／攝影
不少網友行經民族路，被警方移動式測速拍照開單。記者石秀華／攝影
高雄男騎士連續在民族路1191巷66號電線桿超速，連3天收到3張罰單；圖為男騎士遭開單的地點。記者石秀華／攝影
高雄男騎士連續在民族路1191巷66號電線桿超速，連3天收到3張罰單；圖為男騎士遭開單的地點。記者石秀華／攝影
高雄一名男騎士今年2月24日至26日，連續在民族路1191巷66號電線桿超速，連3天收到3張罰單。圖／取自臉書「高雄大小事」社團
高雄一名男騎士今年2月24日至26日，連續在民族路1191巷66號電線桿超速，連3天收到3張罰單。圖／取自臉書「高雄大小事」社團

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