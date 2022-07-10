國道1號接台64高架引道小黃撞護欄 整支標誌桿卡進引擎

1輛桃園機場排班計程車，今天凌晨行經國道1號五股交流道銜接台64線快速道路引道，高速撞上匝道分隔護欄，車頭嚴重變形，連指示標誌桿都卡進引擎室，60歲司機受困獲救送醫無礙，肇事原因由警方調查釐清。

據了解，這輛計程車凌晨4時許，下五股交流道銜接至高架引道，通過1處90度右轉大彎道之後，前方岔路分道靠左接永安大橋可進入蘆洲市區，靠右則可通向台64快速道路主線往新店方向。

但是卓姓司機沒選左邊或右側，直接高速撞上分隔護欄頂端，車頭嚴重凹陷變形，連提醒分道行駛的「警告標誌桿」都直挺挺被卡進引擎室，車內安全氣囊全開，司機被撞擊力道震暈，受困在變形車體內。

車上沒有乘客，消防隊用破壞器材將司機救出，酒測值0，由救護車送往淡水馬偕醫院檢查，無生命危險。後來警告標誌桿拔不出來，只好任由卡在車頭連同整輛計程車一併拖吊運走，事故路段於清晨5時許恢復通行。