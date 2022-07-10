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疑內輪差視線死角釀禍 油罐車擦撞機車、輾斃女騎士

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名住壽豐鄉豐田村58歲謝姓女子，今天上午騎機車沿台9線由南往北行駛，在201.5公里處，疑似因為大車視線死角，謝女慘遭同向的右轉油罐車撞上，整個人捲入車底被大車右前輪輾過，過程不到3秒，騎士傷重不治，詳細車禍原因尚待釐清。

根據監視器畫面顯示，在今天早上7點25分，謝姓女騎士緊貼油罐車右側，當大車打方向燈要右切進入木瓜溪中油加油站卸油時，車頭擦撞到機車，謝女被撞倒在地後，頭部被油罐車右車輪輾壓，當場死亡，機車則被撞至一旁路面，司機驚覺釀禍，趕緊停車下車查看。

警方調查，駕駛油罐車的陳姓司機年僅21歲，持有職業大貨車合格駕照，酒測值為0，車體也沒有超載，初步研判是大車在右轉時，因為內輪差有視線死角，加上機車太靠近大車才發生慘劇。

警方表示，大車轉彎的內輪差差距可能長達3至5公尺，若機車、單車或行人太靠近，恐被大車撞上再遭車輪捲入，且大車通常車體較高，駕駛易產生視線死角，看不到左右側的用路人而釀禍。

警方呼籲，民眾應避免停靠或行駛於大車駕駛的左右視線死角內，一定要避開轉彎內輪差3到5公尺範圍，建議遠離大車保持行車距離，或是禮讓大車先行。

21歲陳姓司機駕駛油罐車右轉，不慎撞上機車，右車輪輾斃女騎士。圖／民眾提供
21歲陳姓司機駕駛油罐車右轉，不慎撞上機車，右車輪輾斃女騎士。圖／民眾提供
花蓮一名58歲謝姓女子，今天上午騎機車沿台9線由南往北行駛，疑似因為大車視線死角，慘遭同向的右轉油罐車撞上輾斃。圖／民眾提供
花蓮一名58歲謝姓女子，今天上午騎機車沿台9線由南往北行駛，疑似因為大車視線死角，慘遭同向的右轉油罐車撞上輾斃。圖／民眾提供

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