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新店青潭堰男子溺水 警消搜獲遺體

中央社／ 新北10日電

新店青潭堰昨天傍晚6時許發生一起溺水案件，3名男子一起遊玩，2人去換完泳褲後竟看不到另1人，警消獲報昨晚搜救未獲，今天再動員多人搜救並尋獲男子遺體。

新店青潭堰昨天傍晚6時許發生一起溺水案件，47歲童姓男子、53歲葉男及48歲李男相約新店區青潭堰游泳，他們從台北市松山捷運站捷運出發並於下午5時30分抵達。

警方調查，童男及葉男去換泳褲後就看不到李男，岸上平台卻留有李男衣物，懷疑李男溺水失蹤，於是報警求救，經警消動員橡皮艇到場進行水面搜索，同時也派員至附近公廁及岸邊，但因晚間視線不良而撤離。

消防局今天上午8時動員32人前往搜救，除用橡皮艇水面搜尋，還有人穿著潛水裝備進行水下搜索，終於9時39分發現李男遺體並搬運上岸。

3名男子一同前往新北市新店區青潭堰戲水，其中2人換完泳褲後，另1人卻不知去向，今天再動員多人搜救並尋獲男子遺體。（新北市消防局提供）
3名男子一同前往新北市新店區青潭堰戲水，其中2人換完泳褲後，另1人卻不知去向，今天再動員多人搜救並尋獲男子遺體。（新北市消防局提供）

溺水 捷運 失蹤

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