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一次移滿移好 台3線獅潭區間測速南移800公尺

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

台3線114.3至122.8公里、苗栗縣獅潭鄉和興村、竹木村間區間測速，居民抱怨大型重型機車繞小路躲測速，噪音惱人並威脅安全，縣警局等相關單位決定往南移800公尺，整個北庄社區全部納入區間測速範圍。

台3線苗栗縣路段大型重機經常成群結隊，沿線居民迭有抱怨噪音、超速，客委會補助在114.3至122.8公里裝設區間測速，今年3月31日啟動不久，又衍生出鑽小路躲測速問題，縣警局、獅潭鄉公所2次會勘，決議區間測速往南移800公尺。

獅潭鄉長謝春梅、鄉民代表劉雪梅等地方人士，希望越快越好，謝春梅就住在台3線旁，她表示，大型重機噪音吵人，「我深受其害」，豐林國小邊122.8公里測速門閘，第一次會勘南移至123.02公里，效果並不大，最近第二次會勘，定案移至123.6公里。

謝春梅說，區間測速南移800公尺，將北庄社區22戶人家納入範圍，其中還有一家工廠，又正值上、下坡路段，大型重機加速的聲音特別吵人，希望區間測速可以降低噪音，也希望環保局加強取締噪音。

另外，縣道140線16.2至25.1公里的區間測速，卓蘭鎮地方人士迭有反映速限從每小時60公里，提升到70公里，案經道安會議討論，決議持140線原始設計規畫最高安全速率60公里的規範結案。

台3線苗栗縣獅潭鄉路段區間測速，豐林國小前區門閘將南移800公尺。記者范榮達／攝影
台3線苗栗縣獅潭鄉路段區間測速，豐林國小前區門閘將南移800公尺。記者范榮達／攝影

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