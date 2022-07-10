一次移滿移好 台3線獅潭區間測速南移800公尺

台3線114.3至122.8公里、苗栗縣獅潭鄉和興村、竹木村間區間測速，居民抱怨大型重型機車繞小路躲測速，噪音惱人並威脅安全，縣警局等相關單位決定往南移800公尺，整個北庄社區全部納入區間測速範圍。

台3線苗栗縣路段大型重機經常成群結隊，沿線居民迭有抱怨噪音、超速，客委會補助在114.3至122.8公里裝設區間測速，今年3月31日啟動不久，又衍生出鑽小路躲測速問題，縣警局、獅潭鄉公所2次會勘，決議區間測速往南移800公尺。

獅潭鄉長謝春梅、鄉民代表劉雪梅等地方人士，希望越快越好，謝春梅就住在台3線旁，她表示，大型重機噪音吵人，「我深受其害」，豐林國小邊122.8公里測速門閘，第一次會勘南移至123.02公里，效果並不大，最近第二次會勘，定案移至123.6公里。

謝春梅說，區間測速南移800公尺，將北庄社區22戶人家納入範圍，其中還有一家工廠，又正值上、下坡路段，大型重機加速的聲音特別吵人，希望區間測速可以降低噪音，也希望環保局加強取締噪音。