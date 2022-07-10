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花蓮木瓜溪橋前擦撞 女騎士遭油罐車輾壓身亡

中央社／ 花蓮縣10日電

花蓮縣壽豐鄉台9線201.5公里處，今天上午發生一起死亡車禍，一輛油罐車疑因變換車道不當，與同向的機車擦撞，女騎士倒地後頭部遭油罐車輾壓，當場身亡。

警方指出，今天上午7時25分接獲民眾報案，省道台9線201.5公里北上木瓜溪橋前發生車禍，21歲陳姓男子駕駛的油罐車南往北行駛，與機車騎士擦撞，騎機車的58歲謝姓婦人倒地後，頭部遭油罐車輾壓，當場死亡。

陳姓駕駛酒測值零，謝婦酒精值待驗；警方將調閱路口監視器或行車影像，釐清事故詳細原因。

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