跑車衝破國4護欄墜14公尺國豐路 男駕駛彈飛未清醒

一輛跑車前天行經國道四號要下匝道時，車輛疑失控，騰空飛起先撞破護欄再衝落14公尺高的平面道路，男駕駛彈飛到車外重傷，跑車車頭和車頂幾乎全毀，駕駛至今未清醒，肇事原因由國道警方調查中。

台中市消防局前天下午4點多獲報，豐原區國豐路一段有車禍需救護，派遣豐原消防分隊，出動消防車4輛、救護車1輛，人員共12名，由分隊長陳彥翰帶隊前往。

一輛跑車停在國豐路上，車頭幾乎全毀，車頂也嚴重凹陷，35歲周姓駕駛頭部外傷、鼻漏、意識昏迷，救護車送往衛福部豐原醫院急救。

消防局接到報案表示，這輛跑車從國道四號由西往東方向要下匝道時，疑不慎撞到護欄翻落地面，車內民眾彈飛。

國道泰安分隊今天表示，周姓駕駛送醫急救目前仍未清醒，傷勢已轉好，醫院抽血檢測，無酒精反應。