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嚇壞一堆人 舊派出所清晨惡火竄大量濃煙
已與鄰近派出所合併辦公的台南市善化警分局東昌派出所，今清晨傳出火警，現場一度大量濃煙嚇壞居民，經消防隊員趕至灌救，火勢約1小時撲滅，起火原因與財物損失待釐清。
台南市消防局是今晨5點25分獲報善化區東勢寮親水公園旁一棟3層樓建物火警，1樓有明火及濃煙竄出，經查竟是善化警分局東昌派出所廳舍，平日無使用，大門深鎖，屋內確定無人。
善化消防隊員趕往途中濃煙竄出，立即請求支援，消防局共計派出附近南科、新市、山上、麻豆、官田等消防分隊14車26人投入灌救，經消防隊員出水包抄壓制火勢遏止蔓延，5點46分控制，6點27分撲滅。
由於該派出所地點醒目，多年前與鄰近茄菝派出所合併，平日無人，這起無名火也引起居民好奇，也有人懷疑不排除是電線走火引起，消防局表示，將持續釐清。
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