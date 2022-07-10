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苗栗市甜點工場起火 擊破玻璃轟聲巨響、1路人救火燒傷

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苗栗市甜點工場起火 擊破玻璃轟聲巨響、1路人救火燒傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市自治路一處甜點工場今天上午起火，火勢半個多小時撲滅，剛起火時一名路人協助救火，遭到燒燙傷緊急送醫，起火原因及損失，消防局及警方進一步調查中。

消防局及警方初步調查，今天上午6點20多分保全公司接獲苗栗市自治路一處甜點工場火災警報，保全人員趕到現場，隔著1樓玻璃發現內部起火，一名路人熱心協助拉水管要救火，擊破玻璃時，熱氣往外衝，並夾雜爆裂聲，路人的雙手、雙腳遭到燒燙傷。

消防局據報，人車趕往救援，甜點工場2、3樓的住戶，已先一步逃出疏散，火勢於上午7點左右撲滅， 甜點工場負責人表示，昨天下午離開工場，工場內只有烤箱、冰箱，不知為何起火。受傷送醫的路人姓張，53歲，四肢約30%、2級灼傷。

苗栗市自治路一處甜點工場今天上午起火，火勢半個多小時撲滅，遭到燒燙傷緊急送醫。圖／民眾提供
苗栗市自治路一處甜點工場今天上午起火，火勢半個多小時撲滅，遭到燒燙傷緊急送醫。圖／民眾提供
苗栗市自治路一處甜點工場今天上午起火，火勢半個多小時撲滅，遭到燒燙傷緊急送醫。圖／民眾提供
苗栗市自治路一處甜點工場今天上午起火，火勢半個多小時撲滅，遭到燒燙傷緊急送醫。圖／民眾提供
苗栗市自治路一處甜點工場今天上午起火，火勢半個多小時撲滅，遭到燒燙傷緊急送醫。圖／民眾提供
苗栗市自治路一處甜點工場今天上午起火，火勢半個多小時撲滅，遭到燒燙傷緊急送醫。圖／民眾提供

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