嘉義縣增科技執法路口曝光 超速、不讓行人通通抓

嘉義縣民雄鄉台1線（建國路）與工業一路之中山路口設「科技執法」，縣警局為確保交通安全，爭取交通部補助重要路口增設，取締未打方向燈、沒禮讓行人等違規，預計8月啟用。

縣警局表示，在民雄鄉台1線（建國路）與工業一路、中山路口建置全縣第一處多功能智慧科技執法系統，針對超速、闖紅燈、未依標誌、標線行駛、轉彎車占用直行車道及車輛不禮讓行人等多項交通違規行為自動進行蒐證取締。

縣警察局指出，建置科技執法設備路口位於民雄、頭橋兩大工業區交界處，道路型態兼具平面多時相號誌管制與高架陸橋，為連接台1線省道及進入嘉義市區重要交通要衝，平日上、下班通勤時段及例假日交通狀況複雜且車流量大，交通事故頻傳，為嘉義縣10大易肇事地點之一，肇事原因以不依號誌、標誌、標線行駛、直行車及轉彎車爭先搶快且互不相讓居多，交通部公路總局根據事故碰撞構圖分析研究結果，進行路口設施改善工程。

縣警局表示，今年向交通部道安委員會爭取補助經費，於縣內9處易肇事路口，陸續建置科技執法系統，期能透過AI車牌辨識系統及智慧攝影機，進行24小時全天候監測執法，取締交通違規，並督促駕駛人養成良好駕駛習慣。