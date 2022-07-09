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日式料理店老闆勒斃妻子後投案 法院今裁定羈押

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市昨天驚傳家庭悲劇，周姓男子懷疑妻子外遇，昨天凌晨在中和區住處發生爭吵，周涉嫌以毛巾將妻子勒斃後，昨早離家獨自前往永和市福和路欲找妻子外遇林男對象談判，周持生魚片刀揮舞被林奪下，自行走到警局投案。新北警方昨依殺人罪嫌辦，檢方訊後向法聲請羈押，今獲新北地院裁定准押。

中和警方昨天上午10時接獲110轉報，中和區自立路發生命案，據了解，凶嫌周姓男子（62歲）在永和區福和路旁巷內經營日式料理店，與死者張女（60歲）為夫妻關係，周男因多次在外遇見妻子與林姓男子（54歲）走在一起，懷疑妻子有外遇，近日夫妻二人為此已發生多次口角爭執。

昨天凌晨夫妻二人在住處再度發生爭吵，周男一怒之下，涉嫌持毛巾勒住妻子，導致張女窒息死亡。周男勒死妻子後仍心有不甘，昨天上午9時，持生魚片刀跑到永和區福和路林男住處樓下，找林男談判，涉嫌持生魚片刀朝林男腹部刺去，反遭林男閃開並奪下其手中生魚片刀。

「我殺人了。」周男見刀被搶走，轉身離去，昨天上午9時許，自行前往永和警分局警備隊投案，林男隨後也帶著生魚片刀到分局報案，因命案發生地點在中和區，中和警方接獲轉報接手偵辦，警詢後昨將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，林男提告傷害未遂部分，則由永和警方受理報案。

周男昨勒斃妻子後，持刀找自認是妻子外遇對象林男談判未果，自行向警方投案，雖符合自首條例，但檢方訊後認為周男罪嫌重大，今向新北地院聲請羈押獲准。

新北市中和區發生一起家庭悲劇，周姓男子（紅圈者）懷疑妻子外遇，昨天凌晨涉嫌在住處以皮巾勒死妻子後，自行到警局投案，警方將人帶回案發地點釐清案情。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區發生一起家庭悲劇，周姓男子（紅圈者）懷疑妻子外遇，昨天凌晨涉嫌在住處以皮巾勒死妻子後，自行到警局投案，警方將人帶回案發地點釐清案情。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區昨天發生一起家庭悲劇，周姓男子懷疑妻子外遇，涉嫌在住處以皮巾勒死妻子後，自行到警局投案，新北地檢署今向法院聲請羈押獲准。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區昨天發生一起家庭悲劇，周姓男子懷疑妻子外遇，涉嫌在住處以皮巾勒死妻子後，自行到警局投案，新北地檢署今向法院聲請羈押獲准。記者王長鼎／翻攝

外遇 生魚片

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