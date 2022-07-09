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男爆手術自費單非親簽？醫院說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

王姓男子昨爆料，以「小蝦米對抗大鯨魚」為題，指中國醫藥大學附設醫院手術自費單簽名不是他的筆跡，懷疑遭該院人員冒簽，還因此不能領藥和收劇。對此，中國附醫今聲明，該院人員絕無代簽，三份同意書簽名都是王男親簽，王男拒絕領藥，他聲稱無法透過APP慢性病處方箋領藥，並非事實。

王姓男子昨在臉書社團「爆料公社」爆料表示，日前到台中中國附醫接受水冷式雙探針椎間盤燒灼成型手術，去年他也找同醫師做過相同手術，但他辦出院卻發現，手術自費收據單較去年多了2萬500元的手術費，且簽名不是他的筆跡，質疑院方人員冒簽，「我的簽名筆跡不可能過一天就不一樣了吧？」

王姓男子質疑，辦理出院時，因為有這筆爭議款項，如不付清所有款項，櫃檯告知他不能領藥跟收據，還有MRI 影像光碟跟病歷摘要。他詢問網友，遇到這種事要怎麼爭取自己的權利？

中國附醫聲明稿表示，經查證，該院人員絕無代簽情事，「手術同意書」、「麻醉同意書」、「自費同意書」等三份同意書簽名都是王姓男子在2分鐘內親簽完成，王男聲稱若干簽名無他本人影像，經查是角度問題。若有簽名者坐姿情形未能正坐於鏡頭前，可能發生無人入鏡情形。

中國附醫聲明表示，基於以病人為中心理念，雖沒結帳，也以掛帳方式，當事人可以先領藥出院，但王男拒絕領藥，絕非院方因此不提供病人所需藥品。王男聲稱無法透過APP慢性病處方箋領藥，並非事實。

王姓男子爆料，左側的中國附醫手術自費單不是他的簽名，質疑遭冒簽。院方聲明，經查證為王男親簽。圖／翻攝自「爆料公社」
王姓男子爆料，左側的中國附醫手術自費單不是他的簽名，質疑遭冒簽。院方聲明，經查證為王男親簽。圖／翻攝自「爆料公社」

手術 爆料公社 慢性病

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