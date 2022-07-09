快訊

丈夫早逝獨自養大4子女 「超級阿嬤」過世蔡總統送行

每天停電3、4小時…斯里蘭卡陷動盪 台商：安全無虞但生活辛苦

「她」突現身演唱會 當眾虧羅志祥「愛多人運動」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿伯開貨車拖著廢冰箱 失控撞保時捷

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中沙鹿陳姓老翁昨午駕駛自小貨車，載運著廢棄冰箱行駛於光華路上，卻未依規定確實固定綑綁，僅以繩索綁在貨車後「拖行於地」，怎料竟撞上一旁的保時捷休旅車，導致其後保險桿刮傷、破損，幸無人受傷，詳細肇因待警方調查。

陳翁(84歲)平時以撿拾回收物作為收入來源，昨天下午14時許，陳載著一個廢棄冰箱準備返家，但因為依規定，將冰箱固定綑綁於車上，反以繩索拖行於貨車後方。

陳翁駕車行駛於光華路外側車道上，往成功東街方向行駛時，冰箱竟外拋往路旁車輛衝去，撞上路邊停車的一輛黑色保時捷休旅車，導致其左後方保險桿刮傷、破裂。

得知自己撞上的是名貴車款，修繕賠償費用可觀，陳翁無奈直呼，怎麼會有錢。清水警方表示，整起事故幸未造成人員傷亡，肇因初判為貨車未依規定載運貨物，2名車主皆未飲酒，詳細原因仍有待調查釐清。

沙鹿陳姓老翁昨午駕駛自小貨車，將廢棄冰箱僅以繩索綁在貨車後「拖行於地」，怎料竟撞上一旁的保時捷休旅車，導致其後保險桿刮傷、破損。圖／翻攝自「沙鹿之美」社團
沙鹿陳姓老翁昨午駕駛自小貨車，將廢棄冰箱僅以繩索綁在貨車後「拖行於地」，怎料竟撞上一旁的保時捷休旅車，導致其後保險桿刮傷、破損。圖／翻攝自「沙鹿之美」社團
沙鹿陳姓老翁昨午駕駛自小貨車，將廢棄冰箱僅以繩索綁在貨車後「拖行於地」，怎料竟撞上一旁的保時捷休旅車，導致其後保險桿刮傷、破損。圖／民眾提供
沙鹿陳姓老翁昨午駕駛自小貨車，將廢棄冰箱僅以繩索綁在貨車後「拖行於地」，怎料竟撞上一旁的保時捷休旅車，導致其後保險桿刮傷、破損。圖／民眾提供

冰箱 休旅車 保時捷

延伸閱讀

小貨車繩拖回收冰箱 擦撞路邊保時捷

保時捷駕駛違停險釀車禍！反嗆「民眾不能檢舉」下場臉綠了

冰箱太久沒清髒如馬桶！專家指2大風險，簡單4步驟輕鬆清潔

全台高速充電樁多達27支！台灣保時捷新增宜蘭高速充電據點

相關新聞

慘痛！把存款、借款全投虛擬貨幣遭詐 3百多萬血本無歸

高雄30歲余姓男子誤信「虛擬貨幣」以為可以輕鬆獲利，用自身存款還向家人借款，花327萬元向詐騙集團購買虛擬貨幣；事後發現...

台中谷關落水失蹤16歲少年尋獲 無生命跡象

炎熱夏日，台中2名男子今早相約至谷關一處溪床玩水嬉戲，怎料其中16歲洪姓少年竟踩到石頭滑落，不見蹤影；經消防隊員努力搜救，下午2時許，於該水潭3公尺深底部發現洪男，並將其拉至岸邊，但已無生命跡象。

不爽媽媽大聲喊吃飯 兒子突抓狂竟持利剪刺母

新北市驚傳兒子持利器殺母親事件，李姓男子今天疑似不滿母親林女大聲叫他吃飯，竟然暴怒情緒失控，涉嫌持剪刀朝母親後腦猛刺5下...

不想被關…通緝男躲22年 女警心細看手機LINE一眼識破

新北市陳姓男子日前開車外出打零工，在板橋區遇到女警攔車盤查，陳男故作鎮定，先稱沒帶皮夾，身上無證件，謊報哥哥的身分企圖矇...

阿伯開貨車拖著廢冰箱 失控撞保時捷

台中沙鹿陳姓老翁昨午駕駛自小貨車，載運著廢棄冰箱行駛於光華路上，卻未依規定確實固定綑綁，僅以繩索綁在貨車後「拖行於地」，...

新北澳仔漁港出港處礁岩金銀島 有暗流一女受困獲救

一名20多歲女子，今天下午4點多，在新北市澳仔漁港出港處燈塔下方礁岩附近，現場因為水流的關係游不出去，下方還有暗流怕被捲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。