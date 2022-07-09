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阿伯開貨車拖著廢冰箱 失控撞保時捷
台中沙鹿陳姓老翁昨午駕駛自小貨車，載運著廢棄冰箱行駛於光華路上，卻未依規定確實固定綑綁，僅以繩索綁在貨車後「拖行於地」，怎料竟撞上一旁的保時捷休旅車，導致其後保險桿刮傷、破損，幸無人受傷，詳細肇因待警方調查。
陳翁(84歲)平時以撿拾回收物作為收入來源，昨天下午14時許，陳載著一個廢棄冰箱準備返家，但因為依規定，將冰箱固定綑綁於車上，反以繩索拖行於貨車後方。
陳翁駕車行駛於光華路外側車道上，往成功東街方向行駛時，冰箱竟外拋往路旁車輛衝去，撞上路邊停車的一輛黑色保時捷休旅車，導致其左後方保險桿刮傷、破裂。
得知自己撞上的是名貴車款，修繕賠償費用可觀，陳翁無奈直呼，怎麼會有錢。清水警方表示，整起事故幸未造成人員傷亡，肇因初判為貨車未依規定載運貨物，2名車主皆未飲酒，詳細原因仍有待調查釐清。
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