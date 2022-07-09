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影／男疑酒後青潭堰遊玩失蹤 水域搜救中
李姓男子今天下午與公司兩名同事前往新北市新店區青潭堰遊玩，同事2人換泳褲才準備下水，卻一直沒發現李男身影，但在潭邊發現李男手機，擔心他已先自行下水，急忙報警求救，新北市消防局獲報，已出動船艇進行水面搜索，警方前往附近公廁及岸邊進行搜尋中。
新北消防局今天傍晚6時10分獲報，新店區青潭堰疑有人溺水，消防局立即調派搜救人員出動船艇及潛水隊人員趕往現場，下水進行救援中，新店警分局也動員多名警力附近公廁及岸邊進行搜尋中。
據了解，疑似落水者為48歲李姓男子今天下午5時許，與同公司2名同事到新店區青潭堰遊玩，因為天氣十分炎熱，三人都有喝酒解渴，2名同事轉身更換泳褲才準備下水，卻一直沒發現李男身影，但在潭邊發現李男手機，擔心他已先自行下水，急忙報警求救。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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