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維護戲水安全 新北：遇強降雨細胞簡訊警告遊客

中央社／ 新北9日電

為維護民眾到溪流的戲水安全，新北市政府特別與氣象局合作試辦「強降雨細胞廣播訊息系統」，如果時雨量達40mm，將細胞簡訊示警，通知大豹溪及虎豹潭的遊客遠離溪河區域。

新北市消防局發布新聞稿指出，為推廣戶外親水活動安全觀念並表揚民間救難團體夏季駐點辛勞，特別邀請市長侯友宜參與在三峽區東眼橋舉辦「水域安全實地情境小學堂」，並於大板根溫泉度假村辦理表揚典禮。

消防局表示，全市戲水景點眾多，特別選擇39處水域遊憩熱點執行跨局處聯合水域安全稽查外，更動員53個民間救難團體1萬5000人次駐點警戒，第一時間提供溺者必要的支援與協助。

消防局表示，從108年迄今已即時救援95名受傷或溺水民眾。

由於虎豹潭去年10月發生溪水暴漲釀6死悲劇，消防局表示，特別與中央氣象局合作試辦「強降雨細胞廣播訊息系統」，如果時雨量達40mm以上時，大豹溪及虎豹潭的遊客將收到細胞簡訊提醒溪水暴漲風險，要求遊客應儘速遠離溪河區域。

消防局表示，除了細胞簡訊警告戲水遊客外，還輔導大豹溪及南、北勢溪周遭業者設置36處監視器及廣播系統，不間斷守護水域安全。

細胞簡訊 大豹溪

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