維護戲水安全 新北：遇強降雨細胞簡訊警告遊客

炎熱夏日，台中2名男子今早相約至谷關一處溪床玩水嬉戲，怎料其中16歲洪姓少年竟踩到石頭滑落，不見蹤影；經消防隊員努力搜救，下午2時許，於該水潭3公尺深底部發現洪男，並將其拉至岸邊，但已無生命跡象。

2022-07-09 14:42