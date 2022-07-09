老師教你買股票穩賺？台中警銀聯手阻詐保住男子30萬元

台中市大肚區陳姓男子日前臉書上認識一名網友，網友自稱是股票分析師，也是有帶人買股票的老師，他誤信網友的話，準備匯款30萬元讓對方代為操作買股票，還好台中銀行大肚分行行員機警立即報警，與警方聯手及時阻詐，保住男子的積蓄。

台中市警局烏日分局大肚分駐所員警呂榮哲、張秀禪日前巡邏，接獲台中銀行大肚分行行員報案表示，一名陳姓男子稱聲要轉帳30萬元到國外帳戶，請「老師」幫忙投資股票，察覺有異，立即報警。

警方到場了解發現，陳姓男子在臉書認識一名自稱股票分析師的網友，稱最近有一檔股票可投資，陳男一時誤信，到銀行準備轉帳30萬元到對方指定帳戶內，請網友代為操作。經員警耐心說明這是常見的詐騙手法，陳民才發現自己受騙，幸好銀行行員機警，還有警方及時趕到勸阻，才成功保住積蓄。