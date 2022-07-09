安倍遭槍擊精神病患也中槍 高市警發最速件惹議

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，日方維安遭受抨擊，也引起國內警方出現「安倍反應」。高雄市警局今天下午對各分局發出「最速件」，要求員警對高危險群個案加強「關懷、訪視」，但因文中提及掌握的對象包含精神病患者，引來網友批評「警察帶頭歧視特定族群」。警方獲悉，立即更改用詞。

高雄市警局保安科今天發文給各單位，表示因應日本前首相遭槍擊案，要各單位落實執行強化社會治安工作，指示各派出所掌握轄區精神病患及物質濫用對象，並列冊管理，以關懷、訪視態度，查訪監控，避免成為「危險因子」防範案件發生。

函文中並要各單位與社區及衛教單位橫向聯繫，針對高風險個案、高危險精障人士，聯繫鄰里長或社政單位關懷，並對常接獲有情緒失控騷擾、動粗等脫序行為者加強掌握，一有可疑、怪異人士，應迅速回報。

這項「最速件」一傳出，馬上有員警傳開，便有人批評「安倍遭槍殺，台灣的精神病患也中槍」。