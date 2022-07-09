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小貨車繩拖回收冰箱 擦撞路邊保時捷

中央社／ 台中9日電

84歲陳姓男子8日將要載運的回收冰箱放在板車上，僅以繩索綁在小貨車後，未料擦撞到路旁的保時捷休旅車，陳男因未依規定載運貨物，恐遭開罰最重新台幣9000元，另得賠償保時捷車損。

網友在臉書社團「沙鹿之美」PO一段影片，影片中，一輛小貨車以繩索掛拖一台放在板車上的回收冰箱，板車左右搖晃，不慎擦撞到停在路旁的保時捷休旅車。網友驚呼，「幾百塊的回收冰箱，要賠幾10萬」「罰單＋罰款，比叫貨運的錢更貴了」。

清水警分局調查，8日下午2時許，陳姓男子駕駛小貨車，沿沙鹿區光華路外側車道往台灣大道方向行駛，因所載運的回收冰箱未依規定放置綑綁在車上，而以繩索拖行於車後，行經該處時，冰箱碰撞路邊停放車輛，造成休旅車左後側車身破損。

警方指出，小貨車、休旅車駕駛均無酒精反應，小貨車因未依規定載運貨物，依據道路交通管理處罰條例，可處3000元以上，9000元以下罰款，休旅車車損部分，由車主向陳男求償。

冰箱 休旅車 保時捷

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