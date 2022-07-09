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高雄警高溫下整備操演 眼尖網友：演歹徒的那位有亮點

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市警局配合警政署，因應突發事故及年底選舉，昨進行機動保安警力整備檢測實景演練，動員上百名警民力，在高溫32度的艷陽下操演。市警局官網貼出成果照，有眼尖的網友發現，「右邊嫌犯的褲底破一個洞」；市警局表示，該名「歹徒」是林園分局的警員，因演出太賣力，才渾然未覺。

高雄市警局保安科指出，每年每縣市都會進行機動警力整備檢測，以因應突發事故的發生，讓機動警力能即時到場，維持社會秩序，並保護人民安全，檢測項目分為阻材架設、指揮所作業及實景演練等3大項。

去年受疫情影響，機動警力整備檢測改為室內演練，今年年底有選舉，改為戶外演練，市警局保安科去年抽中林園分局作為今年演練的主角，加上保大員警，共40名警力，以及扮演繞境活動敲鑼打鼓的民力等人，有上百人參與。

保安科昨進行整備檢測中阻材架設和實景演練2大項目，員警們在高溫32度的艷陽下，持盾牌、齊眉棍和警棍，全副武裝揮汗完成操演，市警局官網貼出演練成果照，有超過1600名網友按讚。

不少網友留言安慰員警「辛苦了～有你們真好」、「記得要多補充水份，以免中暑了」。也有網友說「辛苦了，高雄治安越來越亂，我覺得很害怕」，有網友則認為「重點是在於臨時集結人員的速度有演練嗎？」、「32度就別為難人了」。

有眼尖的網友發現「員警壓制抗議民眾」的合照說：「那個…右邊嫌犯的褲底破一個洞了」、「瞧那女警細皮白肉的，若說平日有在操練，還真是騙人不懂，做個樣子拍照 也該找個像樣的吧」。

保安科表示，該名扮演嫌犯的員警是林園分局林姓員警，因體型壯碩被找來扮演陳抗民眾，可能演練太賣力，未發現褲子已經破洞，感謝配合演練的警民力合作，近日內將會再進行指揮所的室內演練。

高雄保大員警及婦幼隊女警在艷陽下，持盾牌和警棍，進行實景演練。圖／取自高雄市警局臉書官網
高雄保大員警及婦幼隊女警在艷陽下，持盾牌和警棍，進行實景演練。圖／取自高雄市警局臉書官網
高雄市警局在32高溫下，進行機動警力整備操演，警局官網貼出演練成果照，眼尖網友發現，扮演嫌犯的那位（右側蹲下者）褲底破了一個洞，警局解釋，因員警演練太賣力，才渾然未覺。圖／取自高雄市警局臉書官網
高雄市警局在32高溫下，進行機動警力整備操演，警局官網貼出演練成果照，眼尖網友發現，扮演嫌犯的那位（右側蹲下者）褲底破了一個洞，警局解釋，因員警演練太賣力，才渾然未覺。圖／取自高雄市警局臉書官網
眼尖的網友在市警局官網留言，趣指高雄市機動警力操演的成果照中，「右邊嫌犯的褲底破一個洞」。圖／取自高雄市警局臉書官網
眼尖的網友在市警局官網留言，趣指高雄市機動警力操演的成果照中，「右邊嫌犯的褲底破一個洞」。圖／取自高雄市警局臉書官網
高雄持警棍和盾牌的機動警力，小跑步演練緊急集結處理突發事故。圖／取自高雄市警局臉書官網
高雄持警棍和盾牌的機動警力，小跑步演練緊急集結處理突發事故。圖／取自高雄市警局臉書官網
高雄機動警力的員警們在高溫32度的艷陽下，持盾牌、齊眉棍和警棍，全副武裝揮汗完成操演。圖／取自高雄市警局臉書官網
高雄機動警力的員警們在高溫32度的艷陽下，持盾牌、齊眉棍和警棍，全副武裝揮汗完成操演。圖／取自高雄市警局臉書官網

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