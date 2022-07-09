高雄警高溫下整備操演 眼尖網友：演歹徒的那位有亮點

高雄市警局配合警政署，因應突發事故及年底選舉，昨進行機動保安警力整備檢測實景演練，動員上百名警民力，在高溫32度的艷陽下操演。市警局官網貼出成果照，有眼尖的網友發現，「右邊嫌犯的褲底破一個洞」；市警局表示，該名「歹徒」是林園分局的警員，因演出太賣力，才渾然未覺。

高雄市警局保安科指出，每年每縣市都會進行機動警力整備檢測，以因應突發事故的發生，讓機動警力能即時到場，維持社會秩序，並保護人民安全，檢測項目分為阻材架設、指揮所作業及實景演練等3大項。

去年受疫情影響，機動警力整備檢測改為室內演練，今年年底有選舉，改為戶外演練，市警局保安科去年抽中林園分局作為今年演練的主角，加上保大員警，共40名警力，以及扮演繞境活動敲鑼打鼓的民力等人，有上百人參與。

保安科昨進行整備檢測中阻材架設和實景演練2大項目，員警們在高溫32度的艷陽下，持盾牌、齊眉棍和警棍，全副武裝揮汗完成操演，市警局官網貼出演練成果照，有超過1600名網友按讚。

不少網友留言安慰員警「辛苦了～有你們真好」、「記得要多補充水份，以免中暑了」。也有網友說「辛苦了，高雄治安越來越亂，我覺得很害怕」，有網友則認為「重點是在於臨時集結人員的速度有演練嗎？」、「32度就別為難人了」。

有眼尖的網友發現「員警壓制抗議民眾」的合照說：「那個…右邊嫌犯的褲底破一個洞了」、「瞧那女警細皮白肉的，若說平日有在操練，還真是騙人不懂，做個樣子拍照 也該找個像樣的吧」。