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不爽媽媽大聲喊吃飯 兒子突抓狂竟持利剪刺母

聯合報／ 記者王長鼎/新北即時報導

新北市驚傳兒子持利器殺母親事件，李姓男子今天疑似不滿母親林女大聲叫他吃飯，竟然暴怒情緒失控，涉嫌持剪刀朝母親後腦猛刺5下，林女驚嚇之餘連忙衝出屋外求救，警方接獲李男父親報案，迅速趕抵當場逮捕李男，警詢後依傷害直系尊親屬未遂罪移送新北地檢署偵辦，並依家庭暴力防治法案通報新北市政府社會局。

板橋警方今天下午2時許，板橋區信義路一棟社區大樓發生凶殺案，李姓民眾向警方報案指稱，妻子林女（55歲）今天下午叫兒子李男（27歲）吃飯，疑似聲音較大，李男不滿母親口氣不佳，竟當場暴怒，一時情緒失控，涉嫌抓起客廳桌上的剪刀，持利剪朝母親後腦猛刺5下。

林女受到驚嚇連忙衝出屋外，跑到社區大樓大廳求救。轄區板橋分局信義派出所員警獲報，因案發地點就在派出所斜對面，員警迅速趕抵達，將仍在屋內客廳的李男依現行犯逮捕，並查扣犯案剪刀1支，其母親林女因頭部撕裂傷，由救護車送往土城長庚醫院醫治後暫無生命危險。

警方將涉嫌利剪逞凶的李男帶派出所，警詢後今依傷害直系尊親屬未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦，並依家庭暴力防治法案通報新北市政府社會局及申請緊急保護令。

板橋警分局信義派出所。圖／聯合報系資料照
板橋警分局信義派出所。圖／聯合報系資料照

家庭暴力 救護車

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