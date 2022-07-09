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不想被關…通緝男躲22年 女警心細看手機LINE一眼識破

聯合報／ 記者王長鼎/新北即時報導

新北市陳姓男子日前開車外出打零工，在板橋區遇到女警攔車盤查，陳男故作鎮定，先稱沒帶皮夾，身上無證件，謊報哥哥的身分企圖矇混過關，女警心細要求查看陳男手機LINE帳號，發現帳號名稱不符，識破陳男奸計，查出陳因毒品案已遭通緝長達22年，當場依法將陳男逮捕歸案。

據了解，陳男（51歲）因毒品案棄保潛逃，2000年為屏東地方法院發布毒品通緝在案，四處躲藏靠打零工維生，為避免被抓，只有大白天才出門打零工，深夜不出門也不去八大場所，曾遇到警方盤查，都靠謊報哥哥年籍多次逃過通緝身分曝光。

上月底，一大早開車出門到工地打零工，在板橋區板城路與藝文一街口路上停等紅燈時，遇到女警攔車盤查，陳男仍重施故技，以沒帶皮夾謊報哥哥年籍資料，原本以為一樣可以矇混過關。

沒想到女警十分細心，見他手機放在汽車右前座，要陳男打開手機看一下LINE，發現使用帳號名稱不符，識破陳男奸計，查出陳因毒品案已遭通緝長達22年，當場依法將陳男逮捕歸案。

陳姓男子因毒品案遭通緝躲22年，只差3年就躲過追訴期，沒想到板橋女警心細，要求看一下陳男手機LINE，因使用帳號名稱不符一眼識破，當場逮人。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子因毒品案遭通緝躲22年，只差3年就躲過追訴期，沒想到板橋女警心細，要求看一下陳男手機LINE，因使用帳號名稱不符一眼識破，當場逮人。記者王長鼎／翻攝

毒品 通緝 LINE

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