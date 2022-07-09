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影／疫情紛擾不斷 侯友宜：為國為價值 死跟名節皆可拋
新北市長侯友宜，今天中午出席「111年民間救難團體表揚大會」，面對連日來疫情紛擾，侯友宜致詞時心有所感，向在場53特民間團體，400多名救難志工表示，為國家為價值「死」跟「名節」他都可以拋棄。
面對連日來疫情紛擾不斷，新北市長侯友宜今天出席「111年民間救難團體表揚大會」致詞有所感觸，對在場的救難志工及消防局弟兄說，這段疫情期間，他也要謝謝消防弟兄，跟衛生局的同仁，一起打拚、一起做好防疫工作。尤其是OHCA救活率是全世界數一數二的，已經來到百分之10.4。
隨即話鋒一轉，侯友宜有些微詞說，不是像外界所說的我們119都沒在做事，認真打拚努力救人。只要願意做的，出自於善意，要做好事情的，侯友宜都會認真打拚。「不是不能檢討，不是不能反省。」最重要的是大家都在打拚，所有的事就由市長一手承擔。
侯友宜說，要叫他去死很困難，捨名節更難。但每天都被罵，那是名節受辱，但是為了我們的國家，為了我們的價值，為了做事情的精神，「死」跟「名節」兩者皆可拋！
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