16歲少年谷關落水命危 當地示警：該水域環境很危險
炎熱夏日，台中2名男子今早相約至谷關一處溪床玩水嬉戲，其中一位16歲洪姓少年跌落深潭，下午2時許於水潭3公尺深底部被救難隊員發現，但已無生命跡象；熟知附近環境的民眾提到，許多民眾會從該處溯溪向上至「馬陵溫泉」，但路途危機重重，並不建議一般民眾前往。
該民眾表示，該處水域並非管制區域，平時遊客、釣客皆會駕車到附近戲水、釣魚，或是再透過步行溯溪而上，至有全台最美野溪溫泉「馬陵溫泉」；但由於原路段可通至台電機關，台電多年前設置鐵門，管制遊客出入，民眾則改由另外一處下坡前往，接著步行抵達大甲溪流域。
民眾說，馬陵野溪溫泉雖景色優美，有全台最美野溪溫泉美稱，但其附近落石多，安全堪慮，且需溯溪而上，溪底石頭非常滑，時不時便傳出有人滑倒消息，一定要穿朔溪鞋，加上大甲溪水位不定，環境相當危險，不建議一般民眾前往。
台中許姓男子(19歲)、洪姓少年(16歲)因打籃球相識，夏日炎熱，兩人相約今早駕車，至大甲溪流域谷關管制哨上游約2公里、一處深潭戲水；上午10時30分，洪男疑似因踩到潮濕石頭，瞬間跌落深潭失蹤，許男見狀急著游上岸，向警方、消防報警。
台中市消防局第二大隊獲報後，通報谷關、石岡及和平分隊，出動消防車輛4輛、救護車1輛、人員共9人前往搶救，溺水現場發現為1處深潭、水深約3米，並派出2名潛水人員搜救，並於下午2時許在潭底發現洪姓少年，但已無生命跡象。
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