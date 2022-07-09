影／老友鼓吹投資？男子差點賠掉養老金 幸行員、警力阻
屏東縣潮州鎮一名63歲羅姓男子，在社群軟體碰到一名多年未見的老友，因兩人交情深厚，準備到銀行匯款60萬元參與投資。雖然該帳戶還未被列入警示帳戶，但行員察覺有異，通報警方到場，潮州警分局中山路派出所警員張雅雯趕到一再勸說，終於阻止羅男匯款，保住60萬元養老金。
警方事後追查，確認羅男在社群軟體碰到的老友，是詐騙集團冒名。警方表示，羅男自稱在社群軟體遇到一名多年未見的老朋友，對方鼓吹投資，因之前參與該名友人投資都有獲利，才準備到銀行匯款60萬元。
但警員到場卻發現，該帳戶僅是個人帳戶非公司帳戶。銀行員也發現，投資匯款過程極不尋常，收款銀行也一再提醒，研判應是詐騙。但男子因之前參與投資曾獲利，起初不相信，其友人甚至準備另提供一個帳戶供他匯款，經警員與行員耐心解說才未匯出。警方提醒民眾，詐騙伎倆變化多端，切勿輕信來源不明的投資管道，以免血本無歸。
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