影／老友鼓吹投資？男子差點賠掉養老金 幸行員、警力阻

屏東縣潮州鎮一名63歲羅姓男子，在社群軟體碰到一名多年未見的老友，因兩人交情深厚，準備到銀行匯款60萬元參與投資。雖然該帳戶還未被列入警示帳戶，但行員察覺有異，通報警方到場，潮州警分局中山路派出所警員張雅雯趕到一再勸說，終於阻止羅男匯款，保住60萬元養老金。

警方事後追查，確認羅男在社群軟體碰到的老友，是詐騙集團冒名。警方表示，羅男自稱在社群軟體遇到一名多年未見的老朋友，對方鼓吹投資，因之前參與該名友人投資都有獲利，才準備到銀行匯款60萬元。