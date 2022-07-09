影／電話費欠繳 假投資真詐騙 2婦險遭騙兩百萬

新北市61歲陳姓婦人今年6月底到汐止區中國信託汐止分行銀行欲匯款50萬元，銀行行員關心提問做何用途，婦人堅稱房子要裝潢要付錢，卻又說不出匯款帳戶是那間工程行，直到汐止派出所員警獲報趕來，婦人才說加入LINE投資群組，投資老師表示操作保證獲利，但必須先匯款50萬到指定帳戶。

經警方查證該帳戶為曾被警示的詐騙帳戶，並在婦人手機內找到詐騙集團事先套好的話術，向婦人勸說這就是常見的「假投資真詐欺手法」，陳婦才知受騙上當。

隔天汐止警分局社后派出所又接獲郵局人員通報， 71歲張姓婦人臨櫃要匯款155萬元，卻不願意透漏匯款用途，員警到場了解，原來張婦日前接到詐騙集團假冒中華電話客服電話通知其欠繳電信費，又轉接警察機關指其身分被冒用遭盜辦門號，帳戶可能會被法院查扣，要凍結帳戶並要求匯款155萬元，當場為郵局人員察覺，員警並陪同張女前往中華電信門市查證，成功阻詐。