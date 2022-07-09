慘痛！把存款、借款全投虛擬貨幣遭詐 3百多萬血本無歸

高雄30歲余姓男子誤信「虛擬貨幣」以為可以輕鬆獲利，用自身存款還向家人借款，花327萬元向詐騙集團購買虛擬貨幣；事後發現遭詐報警，並與警方聯手，逮捕2名24歲從嘉義前來取款的車手，警詢後，將兩人依詐欺罪移送，同時追查其他成員。

余男7月6日晚上10時許，前往岡山警分局壽天派出所報案稱，他因誤信投資虛擬貨幣可以輕易獲利，用自己的存款還向家人借款，共花了327萬5千元，購買虛擬貨幣遭騙。

因余男前後向該詐騙集團面交至少4次，警方獲報後，便與他協議，假面交名義，再次引對方出面，並在昨天下1時許，岡山區嘉新東路一家連鎖超商內，逮捕2名前來取款的男子。

據了解，前來取款的車手分別為柏姓男子、王姓男子，兩人都24歲，嘉義人，因朋友介紹，以每月3萬元的酬勞，投入詐騙集團成為車手，自稱入行才2個月就被逮。警詢後，將柏男、王男依詐欺罪嫌移送。