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遊覽車扯落電線不顧交安就離去 警方找出車籍開罰

聯合報／ 記者林保光／即時報導

1輛遊覽車昨晚經過高雄市新興區七賢二路，轉彎時疑幅度過小，不慎擦撞路口電線桿，車頂並扯落覆掛電桿上的不明電線，電線垂落，讓路人看得提心吊膽，惟恐垂下的電線影響其他車輛往來安全。警方查出肇事遊覽車車籍，今天依違反道路交通管理處罰條例逕行舉發，對遊覽車開出罰單。

昨晚9點多，這輛遊覽車在新興區七賢二路右轉南台路，由於較窄的南台路路口有人車通行，遊覽車轉彎幅度沒拉大，右車身擦撞路口電線桿，扯落覆掛電桿上的1條電線，警方設在對街的監錄鏡頭也被這條電線被扯落，畫面抖動，幸未造成故障，但電線垂落，懸在路口，遊覽車沒停車處理便逕自離去。

民眾發現垂落的電線雖離地面還約3公尺，一般車輛可通行，但如果再有大型車通過，可能帶來交通危害，立即報警處理，警方通報市府養工處協助處理，發現這條電線是不明廢棄電線，立即拆除 垂落的電線才未釀事故。

高雄市警新興分局調閱監視器，查出肇事的遊覽車，今天依道路交通管理處罰條例開罰。依道路交通管理處罰條例第62條，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置，處1000元至3000元罰鍰。

1輛遊覽車轉彎時扯落覆掛電桿上的電線，逕自離去，警方在場戒備。圖／讀者提供
1輛遊覽車轉彎時扯落覆掛電桿上的電線，逕自離去，警方在場戒備。圖／讀者提供
1輛遊覽車轉彎時扯落覆掛電桿上的電線，逕自離去，工程人員正拆除垂落的電線。圖／讀者提供
1輛遊覽車轉彎時扯落覆掛電桿上的電線，逕自離去，工程人員正拆除垂落的電線。圖／讀者提供

遊覽車 高雄市

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