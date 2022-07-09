谷關千年「五葉松神木」倒了！一旁飯店遭波及幸無傷亡

台中谷關的「五葉松神木」已有千年歷史，今早卻驚傳倒塌，甚至壓到一旁的飯店住房，窗戶玻璃等設施應聲破裂，幸無造成人員傷亡；該神木為谷關地區知名地標，據了解，因近期連日大雨，其重心偏移，才自頂部斷裂。

「五葉松神木」為台中谷關地區知名地標，已有千年歷史，樹圍需由約5至6人才可環抱，高度約36公尺、約12層樓高。