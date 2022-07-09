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谷關千年「五葉松神木」倒了！一旁飯店遭波及幸無傷亡

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中谷關的「五葉松神木」已有千年歷史，今早卻驚傳倒塌，甚至壓到一旁的飯店住房，窗戶玻璃等設施應聲破裂，幸無造成人員傷亡；該神木為谷關地區知名地標，據了解，因近期連日大雨，其重心偏移，才自頂部斷裂。

「五葉松神木」為台中谷關地區知名地標，已有千年歷史，樹圍需由約5至6人才可環抱，高度約36公尺、約12層樓高。

據了解，「五葉松神木」主幹遭蛀空，又遇上近日大雨，主幹重心偏移，今早11時自頭部應聲斷裂，橫躺在十文溪上，也導致一旁神木谷飯店也多間客房受損；神木谷飯店表示，會於之後再統一說明。

「五葉松神木」為台中谷關地區知名地標，已有千年歷史，但今早11時許卻驚傳倒塌，幸無造成人員傷亡。圖／民眾提供
「五葉松神木」為台中谷關地區知名地標，已有千年歷史，但今早11時許卻驚傳倒塌，幸無造成人員傷亡。圖／民眾提供
「五葉松神木」為台中谷關地區知名地標，已有千年歷史，但今早11時許卻驚傳倒塌，幸無造成人員傷亡。圖／民眾提供
「五葉松神木」為台中谷關地區知名地標，已有千年歷史，但今早11時許卻驚傳倒塌，幸無造成人員傷亡。圖／民眾提供

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