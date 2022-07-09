影／三峽水域安全宣導 侯友宜：希望大家安全戲水

暑假來臨，為了加強學生水上遊戲安全，新北市消防局於今天上午11時許，在新北市三峽區東眼橋旁舉行「水域安全宣導小學堂」，現場由市長侯宜擔任講師，藉由實境水域安全教學及小學堂問答宣導，強化市民朋友及青年朋友們，在水域戲水的安全與自救方式。

今天上午11時許，新北市消防局於三峽區東眼橋旁舉辦「水域安全宣導小學堂」教學，會中在消防局向市長侯友宜作完水域相關簡報後，由侯友宜化身為講師，透過插角國小小朋友所組成的三組問答隊伍，做水域安全相關搶答，再由侯友宜給予解答，讓現場小朋友透過問答，能清楚了解，如何判別水域安全及遇到溺水時該如何自救，藉此達到宣導水域安全的目的。

另外，侯友宜也前往東眼橋下溪流，檢視救溺演練，聽取消防員說明拋繩槍使用方式，同時，逐一向在場的民眾發放贈品及宣導水域安全，在場民眾見到侯友宜到場，紛紛揮手致意。

新北市消防局表示，新北市境內戲水景點眾多，新北市特別於39處水域遊憩熱點，動員53個民間救難團體1萬5,000人次駐點警戒，第一時間提供溺者必要的支援與協助，108年迄今已即時救援95位受傷或溺水民眾。

因此，大豹溪水域自107年至111年，已連續4年維持「零」溺斃佳績；於虎豹潭事故後，新北市亦特別與氣象局合作，試辦推動「強降雨細胞廣播訊息系統」，倘時雨量達40mm，大豹溪及虎豹潭的遊客將收到簡訊提醒溪水暴漲風險，遊客應儘速遠離溪河區域；另為減少警戒死角，新北市更輔導大豹溪及南北勢溪周遭業者設置36處監視器及廣播系統，不間斷守護水域安全。

侯友宜受訪表示，這段疫情期間我們的義消、救難大隊、及消防局弟兄、婦宣隊，全力總出動，再多地方都需要他們來協助，非常辛苦尤其是在夏日，而且非常密切地去觀察水域戲水的民眾，任何一個動作，都需要隨時得去注意。