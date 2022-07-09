快訊

跌破3萬例！ 本土+2萬8028 境外+107 死亡+94

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞芳南雅奇岩潛水男溺水送醫不治 潛水裝備齊全查原因

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

新北市瑞芳區台2線82.5K南雅奇岩附近海域，今天上午9點半傳出溺水，著重裝潛水裝備的黃姓男子，進行水肺潛水時發生溺水，潛水教練緊急拉上岸經消防人員送醫搶救，上午11點41分宣告不治。瑞芳警分局已報請檢方相驗，調查釐清死亡原因。

新北市消防局今天上午9時30分獲報，台2線82.5k處黃姓（38歲）重裝潛水男子發生溺水，新北市消防局、海巡署北部分署第二岸巡隊南雅安檢所、瑞芳警分局等派員前往救援。

瑞芳警分局表示，接獲報案後鼻頭所警員趕至到場處理，當時黃男潛水時發生溺水情形，經陳姓潛水教練將他救上岸，緊急CPR，救護人員到場再接手急救，並送往瑞芳礦工醫院急救，11點41分接獲醫院通知，急救無效宣告死亡。

瑞芳警分局表示，已通知家屬並報請檢方相驗，調查釐清死亡原因。據現場潛水人員表示，黃男著完整潛水設備，為何溺水大家也不清楚。

瑞芳南雅奇岩潛水男溺水送醫不治，潛水裝備齊全查原因。記者游明煌／翻攝
瑞芳南雅奇岩潛水男溺水送醫不治，潛水裝備齊全查原因。記者游明煌／翻攝
瑞芳南雅奇岩潛水男溺水送醫不治，潛水裝備齊全查原因。記者游明煌／翻攝
瑞芳南雅奇岩潛水男溺水送醫不治，潛水裝備齊全查原因。記者游明煌／翻攝

瑞芳 溺水

延伸閱讀

瑞芳南雅奇岩重裝潛水男溺水 救上岸無意識送醫搶救中

10萬東亞摺翅蝠瑞芳繁殖 台灣蝙蝠學會：降速可護小蝠

傳承百年北管軒社 瑞芳「得意堂」將盛大遶境

六名救生員在場 五旬女新莊運動中心學泳仍溺水成植物人

相關新聞

慘痛！把存款、借款全投虛擬貨幣遭詐 3百多萬血本無歸

高雄30歲余姓男子誤信「虛擬貨幣」以為可以輕鬆獲利，用自身存款還向家人借款，花327萬元向詐騙集團購買虛擬貨幣；事後發現...

谷關千年「五葉松神木」倒了！一旁飯店遭波及幸無傷亡

台中谷關的「五葉松神木」已有千年歷史，今早卻驚傳倒塌，甚至壓到一旁的飯店住房，窗戶玻璃等設施應聲破裂，幸無造成人員傷亡；...

台中谷關驚傳16歲少年戲水失蹤 消防隊正積極搜救中

炎熱夏日，台中2名男子今早相約至谷關官制站上游約2公里，一處溪床玩水嬉戲，怎料其中一名約16歲少年竟不見蹤影，由於該處潭...

遊覽車扯落電線不顧交安就離去 警方找出車籍開罰

1輛遊覽車昨晚經過高雄市新興區七賢二路，轉彎時疑幅度過小，不慎擦撞路口電線桿，車頂並扯落覆掛電桿上的不明電線，電線垂落，...

影／三峽水域安全宣導 侯友宜：希望大家安全戲水

暑假來臨，為了加強學生水上遊戲安全，新北市消防局於今天上午11時許，在新北市三峽區東眼橋旁舉行「水域安全宣導小學堂」，現...

瑞芳南雅奇岩潛水男溺水送醫不治 潛水裝備齊全查原因

新北市瑞芳區台2線82.5K南雅奇岩附近海域，今天上午9點半傳出溺水，著重裝潛水裝備的黃姓男子，進行水肺潛水時發生溺水，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。