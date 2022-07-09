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瑞芳南雅奇岩潛水男溺水送醫不治 潛水裝備齊全查原因
新北市瑞芳區台2線82.5K南雅奇岩附近海域，今天上午9點半傳出溺水，著重裝潛水裝備的黃姓男子，進行水肺潛水時發生溺水，潛水教練緊急拉上岸經消防人員送醫搶救，上午11點41分宣告不治。瑞芳警分局已報請檢方相驗，調查釐清死亡原因。
新北市消防局今天上午9時30分獲報，台2線82.5k處黃姓（38歲）重裝潛水男子發生溺水，新北市消防局、海巡署北部分署第二岸巡隊南雅安檢所、瑞芳警分局等派員前往救援。
瑞芳警分局表示，接獲報案後鼻頭所警員趕至到場處理，當時黃男潛水時發生溺水情形，經陳姓潛水教練將他救上岸，緊急CPR，救護人員到場再接手急救，並送往瑞芳礦工醫院急救，11點41分接獲醫院通知，急救無效宣告死亡。
瑞芳警分局表示，已通知家屬並報請檢方相驗，調查釐清死亡原因。據現場潛水人員表示，黃男著完整潛水設備，為何溺水大家也不清楚。
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