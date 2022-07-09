光天化日入屋推倒老婦強搶金項鍊 累犯男判7年2個月

花蓮縣53歲潘姓男子見老婦人脖子戴著金項鍊，心生歹念起盜心，光天化日下入屋行搶，老婦緊抓項鍊不放，潘男出手將她推倒在地，搶走項鍊到銀樓變賣得手5萬4000元。吉安警方獲報4小時內逮到人，潘男因有多項竊盜前科，為累犯，花蓮地院一審依強盜罪加重判刑7年2個月。

潘姓男子去年11月上午10時許騎機車路過吉安鄉明仁2街，見一名76歲老婦人脖子上掛著金項鍊，尾隨她進入客廳行搶。老婦人驚覺遭搶，一手緊抓項鍊，潘即出手將她推倒在地，造成老婦人頸部和左側肩膀挫傷，無法起身，大喊救命、搶劫。

因項鍊在推擠下斷裂，潘男將項鍊搶走後逃離現場，拿到花蓮市區銀樓變賣，得手5萬4000元，其中2萬2900元拿來賭博、還債；吉安警分局獲報後成立專案小組，4對時內在吉安鄉永興村逮捕潘男。

潘男遭花蓮地檢署依強盜罪嫌起訴，具體求刑8年。花蓮地方法院審理時，潘男坦承行搶，但表示只有「摸」對方肩膀，否認出手將老婦人推倒在地，辯護律師聲稱應構成搶奪罪。但法官從老婦人說法、醫院診斷書等，認定潘男出手將當時獨自在家的老婦推倒，使用強暴行為強取告訴人財物，構成加重強盜罪。