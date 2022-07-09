周末南橫兩車擦撞險封路 網酸「今天結束請各自下山」

南橫公路復通至今已發生近40起車禍，日前才傳出男大生開心出有不慎撞上山壁翻車事故；今天又有2名駕駛行經南橫東段193公里處，會車時發生擦撞，兩車占用車道，導致通行中斷，事故畫面被PO上網還有網友留言調侃「今天結束，請各自小心下山。」，所幸事故半小時內排除，現已恢復通行。

據了解，這起車禍事故發生在上午10時許，黃姓男駕駛黑色轎車行經193公里處，與對象黃姓男駕駛白色轎車會車時發生擦撞，因山路空間有限，兩車碰撞完全阻擋道路，造成雙向後車堵塞、完全無法通行。

所幸事故地點距離派出所位置不遠，警方獲報後，5分鐘內便到場，並在半小時內排除，這起車禍也造成其中1名駕駛輕傷送醫；初步研判事故原因，疑駕駛未掌握好車輛間距、越過中線才發生擦撞，詳細事故原因，仍待釐清。

由於今天天氣晴朗，加上是周末第一天，有不少遊客前往南橫，因此車禍當下，造成回堵，目擊者將畫面拍照PO網，吸引不少網友留言「一堆三寶，開車騎車都不靠邊，一定要開路中間的」、「小面積撞擊測試成功」、「今天結束，請各自小心下山」、「一堆不會開山路的三寶」、「今天南橫所有的行程應該都報銷了吧」、「彎道事故不意外」。