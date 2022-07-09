嘉縣三疊溪橋落水泰籍移工尋獲 不幸溺斃

嘉義縣1名38歲泰國移工上午與7名同伴，在大林鎮台1線三疊溪橋下釣魚，不慎失足落水，消防局出動救護人員搶救，搜尋2小時，接近中午在離落水水閘門150公尺處，發現移工屍體，交由警方處理。

消防局說，上午9點58分接獲移工仲介報案指稱，8名泰籍移工，在大林鎮台1線三疊溪橋下釣魚，其中1名不慎失足落水，溪水湍急，請農水署關閉水閘門，出動6輛救災車及12名消防人員下水搶救，並在沿岸搜巡。

近中午，消防人員發現移工屍體，漂流在距離落水水閘門150公尺處，明顯死亡，消防人員將屍體裝入屍袋，交由警方處理，警方報請檢察官相驗，對同伴及仲介公司製做筆錄，查明落水原因。

天氣炎熱，1周內接連發生2名移工落水，引起外界關切移工休閒安全，縣府勞青處說，每年此時有許多外籍移工出遊戲水，疏忽水域安全的情況下，造成溺水憾事發生。