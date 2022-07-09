情侶偷遊覽車電瓶賣5000 警認出前一天才盤查逮人

高雄市陳姓男子和唐姓女友因缺錢花用，竊取停在鳳山區一輛遊覽車2顆電瓶，變賣5000元，司機早上要開車發現報案；警方調監視器發現男女竊賊「似曾相識」，根據衣著特徵，認出該對男女前一天因形跡可疑才被盤查，前往2人住處拘提到案送辦。

鳳山警分局南成派出所3日接獲黃姓遊覽車司機（40歲）報案，指稱當天早上8時，準備發動停在保信街遊覽車上班時，發現遊覽車電瓶2顆遭竊，黃男氣呼呼對警方說：「幸好車上還有備用電瓶，不然這下子不知該怎麼辦」。

警方受理後，調閱現場監視器發現，當天深夜一對男女騎乘機車偷走遊覽車的電瓶，警方發現該對男女衣著似曾相識，有員警想起前一天該對男女因形跡可疑，曾被警方攔下盤查，登記資料後放行，查出是陳姓男子（33歲）和唐姓女友（31歲）所為。