「猜猜我是誰」又來騙老人 7旬翁險匯15萬救假兒子

高雄70歲林姓老翁昨天接到詐騙集團佯裝兒子來電，以工作為由急需15萬資金周轉；林翁聽聞，趕緊跑到銀行匯款；所幸銀行員機警，發現該匯款帳戶，已遭警示，並通報員警到場關心。林翁便在銀行員、員警陪同下一同撥電話向兒子查證此事，也戳破詐騙集團的謊言，成功阻詐。

據了解，林翁昨天上午10時在家中，接到詐騙集團佯裝兒子來電，說因工作急需一筆15萬資金周轉；林聽聞後，不疑有他便趕到楠梓某家銀行準備匯款。

銀行人員看到林翁神情警張，加上指示匯款的帳戶為警示帳戶，驚覺有異便向楠梓警分局右昌派出所通報。警方獲報到場關切，得知林翁的狀況後，邊安撫他的情緒邊解釋，並陪同打電話向兒子求證。