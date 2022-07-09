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「猜猜我是誰」又來騙老人 7旬翁險匯15萬救假兒子
高雄70歲林姓老翁昨天接到詐騙集團佯裝兒子來電，以工作為由急需15萬資金周轉；林翁聽聞，趕緊跑到銀行匯款；所幸銀行員機警，發現該匯款帳戶，已遭警示，並通報員警到場關心。林翁便在銀行員、員警陪同下一同撥電話向兒子查證此事，也戳破詐騙集團的謊言，成功阻詐。
據了解，林翁昨天上午10時在家中，接到詐騙集團佯裝兒子來電，說因工作急需一筆15萬資金周轉；林聽聞後，不疑有他便趕到楠梓某家銀行準備匯款。
銀行人員看到林翁神情警張，加上指示匯款的帳戶為警示帳戶，驚覺有異便向楠梓警分局右昌派出所通報。警方獲報到場關切，得知林翁的狀況後，邊安撫他的情緒邊解釋，並陪同打電話向兒子求證。
林翁打電話給兒子時，他說，最近工作穩定並無急需用錢，更沒撥電話向父親借錢。聽聞林翁回應，掛掉電話後，才發現先前的來電，是詐騙集團的伎倆，也打消匯款念頭。
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