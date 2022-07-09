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三峽改裝車噪音超惱人 警將增設移動測速

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市三峽區經常夜晚改裝車輛橫行，排氣噪音讓居民不勝其擾，居民多次反映要求改善，新北市長侯友宜今上午前往三峽召開行動治理，警方表示將請三峽分局於該路段加強編排移動式測速照相勤務。

橫跨新北市樹林與三峽的北大特區，三鶯線加持周邊人口持續移入，噪音管制及防噪措施為地方關切，包括龍學里長周秀鳳希於大義、學成路口設置科技執法，維護社區安寧、龍恩里長黃家賢則盼能於國慶路捷運路段設置全罩防噪牆，確保捷運通車、震動噪音不會影響社區生活作息。

對於夜間經常有噪音車輛橫行飆車，警方表示三峽大義與學林路口，已有固定式測速照相取締設備，將請三峽分局於該路段加強編排移動式測速照相勤務。

環保局已於龍學里周界道路、學勤路與大義路口設置固定式測速照相，及於北大特區主要幹道進行移動式聲音照相加強噪音車取締，7月中旬再於學成、大德路口新增一處，與警方聯合夜間攔查，取締使用未認證之改裝排氣管，自110年起已依法裁處550件。

另外會中三峽區長周晉平就近期三峽市政簡報，包括三峽河自行車道整體工程、長福橋至八安橋段步道拓寬、第五救災救護大隊廳舍及車輛保養中心、國光段社會住宅區內道路及公園新闢工程等皆已完工，另三鶯大橋改建工程第一階段亦已完工通車，第二期主橋改建工程預計113年完工，捷運三鶯線截至111年6月已達計畫進度65%。

針對捷運三鶯線噪音防制措施，捷運局表示國慶路段係設置全罩式骨架弧形隔音牆，輔以可動式岔心軌道系統以降低噪音源，依「陸上運輸系統噪音管制標準」規定，北大隆恩社區路段經測試結果均比噪音管制規定值小5分貝以上。

另安溪里長王曼甄期能清除三峽河河岸雜草，水利局表示，里長所反映地區為低水護岸濱水帶，因有生態棲息維護及保育之必要，原則保留植生，惟為利排水路通暢，已定期清理排水口兩側雜草，三峽河兩岸高灘綠地，亦每月定時除草，維護自行車道周邊綠地及堤坡綠化處環境。

侯友宜會後表示，今年度行動治理主要檢視列管事項執行情形，並了解還有哪些需改進之處。民政局長柯慶忠表示，自啟動行動治理至今，三峽區計提案33案，已完成29案，執行率88%，將持續與基層合作解決問題。

新北市長侯友宜今上午與三峽里長舉行座談。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午與三峽里長舉行座談。記者李定宇／攝影

新北市長 噪音 捷運

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