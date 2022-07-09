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瑞芳南雅奇岩重裝潛水男溺水 救上岸無意識送醫搶救中

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

新北市瑞芳區台2線82.5K南雅奇岩附近海域，今天上午傳出溺水，著重裝潛水裝備的黃姓男子，進行水肺潛水時發生溺水，潛水教練緊急拉上岸已無意識，經現場緊急CPR後，送醫搶救中。

新北市消防局今天上午9時30分獲報，台2線82.5k處黃姓（38歲）重裝潛水男子發生溺水，新北市消防局、海巡署北部分署第二岸巡隊南雅安檢所、瑞芳警分局等派員前往救援。

消防局說，黃姓溺水男子經現場潛水教練拉上岸，救起後無意識，在岸邊100公尺礁岩上做CPR，消防人員到場後接手實施CPR救，送醫前仍無意識，呼吸微弱。

消防人員發現，海岸高低落差有3.4公尺，在上午10時17分搬運至岸邊，並由海巡人員、現場民眾等協助送上救護車，送往礦工醫院急救。溺水原因及事發過程，已由海巡等單位調查處理。

瑞芳南雅奇岩重裝潛水男溺水，救上岸無意識送醫搶救中。記者游明煌／翻攝
瑞芳南雅奇岩重裝潛水男溺水，救上岸無意識送醫搶救中。記者游明煌／翻攝
瑞芳南雅奇岩重裝潛水男溺水，救上岸無意識送醫搶救中。記者游明煌／翻攝
瑞芳南雅奇岩重裝潛水男溺水，救上岸無意識送醫搶救中。記者游明煌／翻攝

溺水 海巡署

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