瑞芳南雅奇岩重裝潛水男溺水 救上岸無意識送醫搶救中

新北市瑞芳區台2線82.5K南雅奇岩附近海域，今天上午傳出溺水，著重裝潛水裝備的黃姓男子，進行水肺潛水時發生溺水，潛水教練緊急拉上岸已無意識，經現場緊急CPR後，送醫搶救中。

新北市消防局今天上午9時30分獲報，台2線82.5k處黃姓（38歲）重裝潛水男子發生溺水，新北市消防局、海巡署北部分署第二岸巡隊南雅安檢所、瑞芳警分局等派員前往救援。

消防局說，黃姓溺水男子經現場潛水教練拉上岸，救起後無意識，在岸邊100公尺礁岩上做CPR，消防人員到場後接手實施CPR救，送醫前仍無意識，呼吸微弱。