嘉義縣1周內接連發生2起落水案 移工休閒安全引注意

嘉義縣1名印尼男移工2日在義竹鄉八掌溪堤防，落水溺斃，上午又有1名38歲泰國移工，與7名同伴，在大林鎮台1線三疊溪橋下釣魚，不慎失足落水，消防局出動救護人員搶救中。

消防局說，上午9點58分接獲移工仲介報案指稱，8名泰籍移工，在大林鎮台1線三疊溪橋下釣魚，其中1名不慎失足落水，出動6輛救災車及12名消防人員下水搶救。

2日3名外籍移工到義竹鄉新富村段的八掌溪，其中1名男移工中午12點半時，不慎掉落八掌溪中，起初還有呼喊聲，另2人趕緊呼救，附近居民發現後協助報案，消防局展開陸海空搜救，3日下午3點28分在八掌溪官順段尋獲溺者，明顯死亡，交警方報請相驗。