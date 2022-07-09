竹縣新豐倉庫藏寶 宵小連偷3晚 上百萬骨董藝品遭清空

放在家中倉庫的茶壺、神像、木雕工藝品、陶瓷品、墨寶、檀木及檜木等數百件收藏精品，一夜之間竟全消失不見。邱姓及葉姓骨董商存放在新竹縣新豐鄉透天厝倉庫的收藏品，遭竊賊覬覦，上月底遭竊空；警方獲報成立專案小組，循線查緝逮獲46歲陳姓等4嫌，被害人損失估計至少3、4百萬。

新竹縣警察局刑大與少年隊成立專案小組追查，調閱周邊監視器畫面、蒐證鎖定46歲陳姓等4名嫌犯，7日前往陳嫌位於竹縣新豐鄉住處搜索，接著兵分二路至新豐鄉及宜蘭縣五結鄉扣取證物，共查扣茶壺、墨寶、陶瓷品、木雕工藝品、檀木及檜木精品共計200餘件，部分已銷贓變賣，共計市價約100萬元，陳嫌等4人被依加重竊盜罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。

新竹縣政府警察局調查，邱姓骨董商及葉姓友人的骨董收藏藝品，長期存放在新豐鄉住處附近一間倉庫，6月底被熱心鄰發現，倉庫近期時有不明人士進出，被害人前往查看，才驚覺所有收藏藝品全數遭竊。

專案小組調查，該倉庫無任何防竊設備和監視器，且僅以一般鋁門上鎖；陳嫌等4名嫌犯駕駛小貨車，利用晚間破壞鋁門後侵入行竊，連續偷了3晚，將收藏藝品清空，並運往宜蘭縣五結鄉銷贓。

據悉，葉姓被害人2、30年前原在中國開設木雕工廠，結束營運後，回台寄放在邱姓友人位在新豐鄉的透天厝倉庫內；遭竊骨董精品概估損失約3、400萬元，失竊品光是茶壺就有上百個，還有景德鎮瓷器、交阯陶、老墨、鏤空雕的紫檀木、檀香樹瘤雕佛像和年約300年的木雕門等。