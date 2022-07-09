超萌警犬來了！竹市警今在下竹町辦宣導反毒活動

暑假到來，新竹市警察局即日起在下竹町廣場舉辦為期3個月的全國波麗士插畫聯展，今天也趁假日邀來台中市警犬隊的緝毒犬Tiny、偵爆犬Pinky展現訓練成果，並結合反毒宣導，明天下午展場內還有「警政文物」講座，歡迎家長帶孩子一起參與。

新竹市警察局指出，全台僅新北、台中、保三、澎湖有成立警犬隊，警犬皆為幼犬起培訓，黑色拉布拉多6歲大緝毒犬Tiny雖然體型嬌小，卻憑靠天生靈敏嗅覺，長期協助各偵查單位查緝毒品，不論KTV、夜店或聲色場所，績效卓著，是警犬隊明日之星。

米色拉布拉多6歲大偵爆犬Pinky則對偵查爆裂物有極高天分，負責重大活動場地安全，尤其國際外賓蒞臨時，確保活動安全順利進行。此外，領犬員更是來頭不小，他是警犬隊副隊長黃先特，出身霹靂小組，過程也可看出他與警犬彼此間的默契表現。

今天上午10點半、下午2點半各有一場警犬展演，副隊長黃先特各找一名現場民眾，交付「偽毒品」及「偽炸藥」放口袋、隨身背包或周遭環境，Tiny、Pinky將上場執勤，在群眾中各自找出「犯嫌」，找到後會蹲下在旁，向領犬員示意揪出「藏毒犯」。

此外，現場也擺設不同領域的宣導項目，包含交通、少年、婦幼、反詐騙等攤位遊戲，邀請民眾一同參與，了解為何「青春該懼毒」，給予孩子豐富有趣的暑假活動。