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大學生遊南橫自撞山壁翻車 5人命大自行脫困

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

21歲張姓男大生日前與4名友人一同前往台東並從東部走進入南橫北返途中，疑精神不濟，過彎時自撞山壁，導致車體翻覆；所幸，車上5人自行脫困，無人受傷，市發當下也自行報警求助，並聯繫拖吊車將車吊離。

六龜警分局梅山派出所7月2日下午2時40分許，接獲民眾報案稱，桃源區台20線臨105便道22.5公里處有車輛翻覆，員警獲報趕抵現場，翻覆的車輛，占用一半通行道路，一旁有5人在路邊等待救援。

據了解，張男為北部某大學生，與4名同學相約，由南迴公路前往台東進行2天1夜的旅遊，並從東部進入南橫，準備開往台南，疑似因精神不濟，公路蜿蜒曲折，加上路況不熟，行經彎道後，撞上山壁，導致車體翻覆。

事故發生後，5人自行脫困，也都未受傷，更無酒駕情勢；隨後員警便協助交通疏導，並連繫拖吊車到場將車吊離。

六龜分局提醒，行駛山路應集中精神、提高警覺，如感到身體不適，務必找不妨礙車輛通行處所停靠休息或找他人代為駕駛，並遵守交通規則。

21歲張姓男大生日前開車載著4名友人由東部進入南橫北返途中，疑精神不濟，過彎時自撞山壁，導致車體翻覆。記者陳弘逸／翻攝
21歲張姓男大生日前開車載著4名友人由東部進入南橫北返途中，疑精神不濟，過彎時自撞山壁，導致車體翻覆。記者陳弘逸／翻攝
21歲張姓男大生日前開車載著4名友人由東部進入南橫北返途中，疑精神不濟，過彎時自撞山壁，導致車體翻覆。記者陳弘逸／翻攝
21歲張姓男大生日前開車載著4名友人由東部進入南橫北返途中，疑精神不濟，過彎時自撞山壁，導致車體翻覆。記者陳弘逸／翻攝
21歲張姓男大生日前開車載著4名友人由東部進入南橫北返途中，疑精神不濟，過彎時自撞山壁，導致車體翻覆。記者陳弘逸／翻攝
21歲張姓男大生日前開車載著4名友人由東部進入南橫北返途中，疑精神不濟，過彎時自撞山壁，導致車體翻覆。記者陳弘逸／翻攝

南橫 六龜 台東

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