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兩任男友為她大打出手 警獲報排解...前任是通緝犯被逮
台北市信義警分局日前凌晨3時許接獲報案，忠孝東路與基隆路口發生打架案件，警方到場後，發現是前後任男友為女友爭風吃醋，最後大打出手，警方制伏兩人後，還發現其中一人是通緝犯。
員警到場時，蘇姓女子（29歲）與李姓男子（23歲）向警方指認遭到陳姓男子（27歲）毆打，陳男見警方到場立即騎乘機車逃離，當場遭員警攔停並壓制，經盤查現場3人，意外發現陳男通緝身份。
警方調查，李男到忠、基路口，與剛下班的蘇姓女友會合時，遇到蘇女的陳姓前男友到場理論，雙方一言不合爆發口角衝突，李男及陳男分持扳手及安全帽互毆，李男手部擦挫傷、陳男頭部挫傷，快打警力將3人帶回釐清，全案依傷害罪嫌移送地檢署偵辦。
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