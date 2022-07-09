兩任男友為她大打出手 警獲報排解...前任是通緝犯被逮

台北市信義警分局日前凌晨3時許接獲報案，忠孝東路與基隆路口發生打架案件，警方到場後，發現是前後任男友為女友爭風吃醋，最後大打出手，警方制伏兩人後，還發現其中一人是通緝犯。

員警到場時，蘇姓女子（29歲）與李姓男子（23歲）向警方指認遭到陳姓男子（27歲）毆打，陳男見警方到場立即騎乘機車逃離，當場遭員警攔停並壓制，經盤查現場3人，意外發現陳男通緝身份。