高雄梓官凌晨民宅火警 女住戶受困嗆傷送醫

高雄市梓官區今天凌晨民宅火警，消防獲報派出14車28人前往搶救；火場為一樓雜物、機車燃燒，屋內有1名年約40歲女性受困；火勢在半小時左右撲滅，並順利將人救出，所幸，受困者無外傷，有吸入性嗆傷送醫觀察，詳細起火原因仍待釐清。

這起事故發生於今天凌晨0時許，梓官區一棟4樓透天民宅傳出火警，目擊民眾見狀通報消防，消防獲報後出動14車28人前往搶救；趕抵現場時，起火點位在1樓有火煙竄出，屋內有一名女子受困。