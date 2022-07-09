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業者提一盲點「送風可能比冷氣耗電」 想省電靠這招最厲害

高雄梓官凌晨民宅火警 女住戶受困嗆傷送醫

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市梓官區今天凌晨民宅火警，消防獲報派出14車28人前往搶救；火場為一樓雜物、機車燃燒，屋內有1名年約40歲女性受困；火勢在半小時左右撲滅，並順利將人救出，所幸，受困者無外傷，有吸入性嗆傷送醫觀察，詳細起火原因仍待釐清。

這起事故發生於今天凌晨0時許，梓官區一棟4樓透天民宅傳出火警，目擊民眾見狀通報消防，消防獲報後出動14車28人前往搶救；趕抵現場時，起火點位在1樓有火煙竄出，屋內有一名女子受困。

經消防布水線搶救，火勢約30分鐘撲滅，同時派搜救隊員破門入內，將該名受困女子救出，所幸她並無外傷，有吸入性嗆傷，送醫觀察，並無生命危險；初估燃燒物為堆放一樓的雜物、機車，詳細起火原因仍待釐清。

高雄市梓官區今天凌晨傳民宅火警，消防獲報派出14車28人前往搶救，火勢於半小時左右撲滅。記者陳弘逸／翻攝
高雄市梓官區今天凌晨傳民宅火警，消防獲報派出14車28人前往搶救，火勢於半小時左右撲滅。記者陳弘逸／翻攝

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