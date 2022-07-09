小擦撞半天後司機竟死在車上 被發現已僵硬出現屍斑

台中趙姓男子昨上午開車經台灣大道、館前路口和另1輛小客車擦撞，警方處理完確認雙方未受傷僅輕微車損，以「A3」事故處理結案，未料時隔近半天趙男竟被發現死在車上，整個人僵硬、出現屍斑，且車子還留在原地旁路口，警方確認趙無外傷，已報請檢方相驗釐清確切死因。

據了解，趙男（39歲）平時是白牌計程車司機，昨天早上11點多開車經北區台灣大道、館前路口，因和另1輛小客車發生擦撞，轄區第2分局警方到場，見2人都沒有受傷，但車頭鈑金有部分凹損，認定屬於僅車損人無受傷的A3事故並處理完畢。

但趙男不明原因，事故後僅把車輛移置到路旁，人也待在駕駛座內沒有移動，直到昨晚9點多附近民眾行經意外發現車內有人疑似沒有生命跡象，趕緊報案由警消到場，但趙男整個人已經呈現僵硬、出現屍斑明顯死亡狀態，並未再送醫急救。

警方查，趙昨天早上車禍擦撞並非嚴重，安全氣囊也未爆開，但不知為何趙事發後留在原地沒離開，被發現死亡時車子靠近一旁建案的工地，因駕駛座車窗緊閉，是右後方車窗有搖下來，才被附近民眾發現。

經鑑識人員到場採證，確認趙男身上沒有明顯外傷，同時也調閱附近監視器、行車軌跡等，確認是否有外力介入等，至於趙是否因猝死或有服用相關藥物等，目前也都需進一步確認，警方已報請檢方相驗釐清確切死因。