快訊

業者提一盲點「送風可能比冷氣耗電」 想省電靠這招最厲害

小擦撞半天後司機竟死在車上 被發現已僵硬出現屍斑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中趙姓男子昨上午開車經台灣大道、館前路口和另1輛小客車擦撞，警方處理完確認雙方未受傷僅輕微車損，以「A3」事故處理結案，未料時隔近半天趙男竟被發現死在車上，整個人僵硬、出現屍斑，且車子還留在原地旁路口，警方確認趙無外傷，已報請檢方相驗釐清確切死因。

據了解，趙男（39歲）平時是白牌計程車司機，昨天早上11點多開車經北區台灣大道、館前路口，因和另1輛小客車發生擦撞，轄區第2分局警方到場，見2人都沒有受傷，但車頭鈑金有部分凹損，認定屬於僅車損人無受傷的A3事故並處理完畢。

但趙男不明原因，事故後僅把車輛移置到路旁，人也待在駕駛座內沒有移動，直到昨晚9點多附近民眾行經意外發現車內有人疑似沒有生命跡象，趕緊報案由警消到場，但趙男整個人已經呈現僵硬、出現屍斑明顯死亡狀態，並未再送醫急救。

警方查，趙昨天早上車禍擦撞並非嚴重，安全氣囊也未爆開，但不知為何趙事發後留在原地沒離開，被發現死亡時車子靠近一旁建案的工地，因駕駛座車窗緊閉，是右後方車窗有搖下來，才被附近民眾發現。

經鑑識人員到場採證，確認趙男身上沒有明顯外傷，同時也調閱附近監視器、行車軌跡等，確認是否有外力介入等，至於趙是否因猝死或有服用相關藥物等，目前也都需進一步確認，警方已報請檢方相驗釐清確切死因。

計程車 監視器

延伸閱讀

新北萬里瑪鋉自小客翻車路中央 女駕駛脫困送醫救治

影／駕駛急赴銀行辦事忘拉手煞車 小客車衝上人行道

影／午後強降雨 台灣大道淹成小河機車滑倒橫躺路中

餓壞黑熊覓食「困60°C↑小客車8小時」活活烤死 車主開門見屍體掉出嚇傻

相關新聞

桃警青春專案大臨檢 邀「模仿鬼才」一圓幼時從警夢

桃園市警局暑期「青春專案」上路一周，今天晚上針對轄內KTV、撞球館等場所擴大臨檢盤查，除查獲67件刑案外，更邀請知名模仿...

小擦撞半天後司機竟死在車上 被發現已僵硬出現屍斑

台中趙姓男子昨上午開車經台灣大道、館前路口和另1輛小客車擦撞，警方處理完確認雙方未受傷僅輕微車損，以「A3」事故處理結案...

拖板車拉倒交通號誌 彰化溪湖糖廠搶修小火車線路

一輛新竹市拖板車今天凌晨零點12分行經彰化縣溪湖鎮彰水路二段，拖板上的空化學槽疑似勾到台糖小火車的交通號誌，拉倒號誌桿和...

疑高山症發作 男攀奇萊東稜失聯 搜救2天獲救

49歲的林姓山友攀登奇萊東稜，比預訂時間遲歸又失聯，家屬心急通報，花蓮縣消防局等人依照林的登山計畫，6日從太魯閣國家公園...

防股市不實訊息流竄 調查局19路搜索坊間股友社

近期股市跌跌不休，引發投資大眾恐慌，調查局為防不實投資訊息流竄，讓股市雪上加霜，8日動員轄下6個外勤處站，針對坊間股友社...

高雄大叔網路交友動真情 警勸「匯錢女友就消失」

高市一名60歲林姓男子，網路交友認識外籍女子，對方噓寒問暖，讓他動了真情；女方誆稱會來台結婚，先寄了包裹但卡在海關，林男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。