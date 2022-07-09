拖板車拉倒交通號誌 彰化溪湖糖廠搶修小火車線路
一輛新竹市拖板車今天凌晨零點12分行經彰化縣溪湖鎮彰水路二段，拖板上的空化學槽疑似勾到台糖小火車的交通號誌，拉倒號誌桿和電線桿，陳姓司機沒受傷，連忙下車查看，警方和溪湖糖廠人員據報趕到，糖廠人員清理現場，希望今假日能順利行駛小火車。
警方調查，這輛拖板車載運空化學槽，從新竹市到中科二林園區的途中經過溪湖鎮溪湖糖廠，疑似空化學槽勾到電線較低的台糖小火車交通號誌，鐵軌西側號誌桿如摧枯拉朽被拉倒，幸好沒影響民生輸電電線，因此未造成停電，但交通號誌等線路被拉倒將影響台糖小火車行駛。
車禍路段轄區的溪湖鎮大竹里，里長何炳樺和溪湖糖廠、台電人員都趕到了解狀況，警方到場維持交通秩序，經過清除損壞號誌、線路和初步搶修，應無妨礙彰水路行車安全之虞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言