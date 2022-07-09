快訊

業者提一盲點「送風可能比冷氣耗電」 想省電靠這招最厲害

拖板車拉倒交通號誌 彰化溪湖糖廠搶修小火車線路

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

一輛新竹市拖板車今天凌晨零點12分行經彰化縣溪湖鎮彰水路二段，拖板上的空化學槽疑似勾到台糖小火車的交通號誌，拉倒號誌桿和電線桿，陳姓司機沒受傷，連忙下車查看，警方和溪湖糖廠人員據報趕到，糖廠人員清理現場，希望今假日能順利行駛小火車。

警方調查，這輛拖板車載運空化學槽，從新竹市到中科二林園區的途中經過溪湖鎮溪湖糖廠，疑似空化學槽勾到電線較低的台糖小火車交通號誌，鐵軌西側號誌桿如摧枯拉朽被拉倒，幸好沒影響民生輸電電線，因此未造成停電，但交通號誌等線路被拉倒將影響台糖小火車行駛。

車禍路段轄區的溪湖鎮大竹里，里長何炳樺和溪湖糖廠、台電人員都趕到了解狀況，警方到場維持交通秩序，經過清除損壞號誌、線路和初步搶修，應無妨礙彰水路行車安全之虞。

拖板車載空的化學槽路過彰化縣溪湖糖廠小火車鐵道，拉下鐵道旁的交通號誌。圖／大竹里辦公室提供
拖板車載空的化學槽路過彰化縣溪湖糖廠小火車鐵道，拉下鐵道旁的交通號誌。圖／大竹里辦公室提供
彰化縣溪湖糖廠小火車鐵道的交通號誌被拖板車拉下，倒在自行車道。圖／大竹里辦公室提供
彰化縣溪湖糖廠小火車鐵道的交通號誌被拖板車拉下，倒在自行車道。圖／大竹里辦公室提供
彰化縣溪湖糖廠小火車鐵道的交通號誌，被拖板車載空的化學槽拉下。圖／大竹里辦公室提供
彰化縣溪湖糖廠小火車鐵道的交通號誌，被拖板車載空的化學槽拉下。圖／大竹里辦公室提供

新竹 停電

延伸閱讀

彰化尋味！ 貓鼠三寶搭滷豬腳超驚艷 百年老店經典美味「貓鼠麵」

彰化鐵皮屋設20台挖礦機竊電 男子判賠165萬元

彰化和線路一條路2速限 守法駕駛被當龜速車按喇叭

網咖線上對打激烈不知警方環伺 彰化兩通緝犯落網

相關新聞

桃警青春專案大臨檢 邀「模仿鬼才」一圓幼時從警夢

桃園市警局暑期「青春專案」上路一周，今天晚上針對轄內KTV、撞球館等場所擴大臨檢盤查，除查獲67件刑案外，更邀請知名模仿...

拖板車拉倒交通號誌 彰化溪湖糖廠搶修小火車線路

一輛新竹市拖板車今天凌晨零點12分行經彰化縣溪湖鎮彰水路二段，拖板上的空化學槽疑似勾到台糖小火車的交通號誌，拉倒號誌桿和...

疑高山症發作 男攀奇萊東稜失聯 搜救2天獲救

49歲的林姓山友攀登奇萊東稜，比預訂時間遲歸又失聯，家屬心急通報，花蓮縣消防局等人依照林的登山計畫，6日從太魯閣國家公園...

防股市不實訊息流竄 調查局19路搜索坊間股友社

近期股市跌跌不休，引發投資大眾恐慌，調查局為防不實投資訊息流竄，讓股市雪上加霜，8日動員轄下6個外勤處站，針對坊間股友社...

高雄大叔網路交友動真情 警勸「匯錢女友就消失」

高市一名60歲林姓男子，網路交友認識外籍女子，對方噓寒問暖，讓他動了真情；女方誆稱會來台結婚，先寄了包裹但卡在海關，林男...

新北萬里瑪鋉自小客翻車路中央 女駕駛脫困送醫救治

今天下午4點多，一名30多歲女子，開車行經新北市萬里區瑪鋉路時，失控撞車，先撞上擋土牆，因力道強大再側翻在路中央，女駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。