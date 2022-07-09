拖板車拉倒交通號誌 彰化溪湖糖廠搶修小火車線路

一輛新竹市拖板車今天凌晨零點12分行經彰化縣溪湖鎮彰水路二段，拖板上的空化學槽疑似勾到台糖小火車的交通號誌，拉倒號誌桿和電線桿，陳姓司機沒受傷，連忙下車查看，警方和溪湖糖廠人員據報趕到，糖廠人員清理現場，希望今假日能順利行駛小火車。

警方調查，這輛拖板車載運空化學槽，從新竹市到中科二林園區的途中經過溪湖鎮溪湖糖廠，疑似空化學槽勾到電線較低的台糖小火車交通號誌，鐵軌西側號誌桿如摧枯拉朽被拉倒，幸好沒影響民生輸電電線，因此未造成停電，但交通號誌等線路被拉倒將影響台糖小火車行駛。